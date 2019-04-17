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Чистота и порядок – общий интерес

18.04.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Чистота и порядок – общий интерес

Чистота и порядок – общий интерес

Чистота и порядок – общий интерес

Ничего удивительного в том, что в весенние дни на улицах Столина можно встретить группу руководителей предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей во главе с руководством района. Совместный обход главных артерий города стал традиционным.

Главная цель – навести идеальный порядок, чтобы уютно и приятно было и жителям и гостям нашего полесского уголка.

В ходе осмотра фиксируется все: от необходимости удаления деревьев, покраски фасадов зданий, до создания малых архитектурных форм, высадки цветов.

Хотелось бы, конечно, чтобы был какой-то оригинальный сюрприз в плане благоустройства. Что-то креативное и интересное, может даже удивительное. Тем более, сейчас возможностей для этого очень много. Главное – задаться целью!

Текст и фото Елены КЛИМУШКО

 
 
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Ничего удивительного в том, что в весенние дни на улицах Столина можно встретить группу руководителей предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей во
 
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