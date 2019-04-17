Источник материала: Газета Авангард

У жителей Будакошелевщины и гостей города есть прекрасная возможность приобщиться к миру искусства, посетив выставку картин художника Леонида Величко, и познакомиться с работами местных мастеров, побывав в картинной галерее имени Е. Е. Моисеенко.

Учащиеся гимназии посетили картинную галерею, где имели прекрасную возможность познакомиться с творчеством белорусского художника, члена Международного союза писателей и мастеров искусств, неоднократного участника республиканских, областных и городских выставок Леонида Петровича Величко. Художник обладает авторской манерой живописи, гармонично сочетающей в себе живописные и графические приемы, а его композиции отличает объемное содержание и оригинальная образность. Его работы находятся в частных коллекциях как в нашей стране, так и за рубежом.

Не меньший интерес у ребят вызвали и работы наших местных мастеров, которые также представлены в галерее. Вышитые картины, цветы из бисера и лент, поделки в технике пейп-арт и из газетных трубочек. Все это дело рук умелиц Елены Лашковенко из Глазовки и Марии Гордецкой, из Буда-Кошелево.

















