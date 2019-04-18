Верхнедвинцы активно участвуют в республиканском субботнике

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Республиканский субботник в этом году

проходит в Беларуси 20 апреля.

Такое решение принято постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2019 г. № 231.

В Год малой родины и накануне празднования 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков участники субботника будут направлять свои усилия и денежные средства на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Районным исполнительным комитетом издано распоряжение о проведении 20 апреля на добровольной основе республиканского субботника на рабочих местах либо осуществлять благоустройство населенных пунктов и приведение в порядок памятников и мест воинских захоронений на территории района.

Создана рабочая группа для подготовки и проведения работ.

Денежные средства, заработанные на рабочих местах в день проведения республиканского субботника, перечисляются на расчетный счет Верхнедвинского районного исполнительного комитета № BY24 АКВВ 3641 9030 0600 8210 0000 BYN в ЦБУ № 206 филиала № 216 ОАО «АСБ «Беларусбанк» в г. Полоцке, БИК AKBBBY21216, УНП 300063038 с последующим перечислением на счет Витебского областного исполнительного комитета.

При участии в республиканском субботнике некоммерческих организаций по решению коллективов работников этих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами, в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Республики Беларусь. Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 20 апреля 2019 г. является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определенных самими коллективами работников.