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Верхнедвинцы активно участвуют в республиканском субботнике
19.04.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Республиканский субботник в этом году
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> Республиканский субботник в этом году проходит в Беларуси 20 апреля. Такое решение принято постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2019 г....
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