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Верхнедвинцы активно участвуют в республиканском субботнике

19.04.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Верхнедвинцы активно участвуют в республиканском субботнике

Республиканский субботник в этом году
проходит в Беларуси 20 апреля.
Такое решение принято постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2019 г. № 231.
В Год малой родины и накануне празднования 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков участники субботника будут направлять свои усилия и денежные средства на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.
Районным исполнительным комитетом издано распоряжение о проведении 20 апреля на добровольной основе республиканского субботника на рабочих местах либо осуществлять благоустройство населенных пунктов и приведение в порядок памятников и мест воинских захоронений на территории района.
Создана рабочая группа для подготовки и проведения работ.
Денежные средства, заработанные на рабочих местах в день проведения республиканского субботника, перечисляются на расчетный счет Верхнедвинского районного исполнительного комитета № BY24 АКВВ 3641 9030 0600 8210 0000 BYN в ЦБУ № 206 филиала № 216 ОАО «АСБ «Беларусбанк» в г. Полоцке, БИК AKBBBY21216, УНП 300063038 с последующим перечислением на счет Витебского областного исполнительного комитета.
При участии в республиканском субботнике некоммерческих организаций по решению коллективов работников этих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами, в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Республики Беларусь. Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 20 апреля 2019 г. является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определенных самими коллективами работников.

 
 
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> Республиканский субботник в этом году проходит в Беларуси 20 апреля. Такое решение принято постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2019 г....
 
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