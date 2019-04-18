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Льготы по инновационной деятельности

19.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Налоговым законодательством предусмотрен ряд налоговых льгот.

Льготы по инновационной деятельности

А именно для организаций, осуществляющих инвестирование в исследования и разработки, а также выпускающих инновационную и высокотехнологическую продукцию. Так, от налога на добавленную стоимость освобождаются обороты по реализации на территории страны научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ (НИОКТР), зарегистрированных в госреестре НИОКТР в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь.

Прибыль организаций, полученная от реализации продукции собственного производства, освобождается от налогообложения, если такая продукция является инновационной и высокотехнологичной (доля выручки, полученная от ее реализации, составляет более 50% общей суммы выручки от реализации, включая доходы от аренды (лизинга)). В случае, если доля выручки от реализации высокотехнологичных товаров составляет 50% общей суммы выручки от реализации или меньше, производитель может применить ставку налога на прибыль в размере 10%.

Предусмотрена возможность включения в затраты по производству и реализации, учитываемые при налогообложении, затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы с применением повышающего коэффициента до 1,5 включительно.

В целях снижения налоговой нагрузки предприятия, осуществляющие инновационную деятельность, вправе наравне с иными субъектами предпринимательской деятельности применить такой механизм, как инвестиционный вычет. Для научно-технологических парков, центров трансфера технологий, резидентов научно-технологических парков предусмотрена пониженная ставка налога на прибыль в размере 10%.

Кроме того, до 1 января 2020 года капитальные строения (здания, сооружения), их части, а также земельные участки научных организаций и научно-технологических парков освобождаются от налога на недвижимость и земельного налога. Следует отметить, что налоговые льготы предусмотрены также и Указом №105 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь»от 12.03.2018 г.

Так, научно-технологические парки и их резиденты, уплачивающие отчисления в фонды инновационного развития, освобождаются от уплаты налога при упрощенной системе налогообложения и налога на прибыль в размере 50% суммы налога, исчисленного за отчетный (налоговый) период. Льготу можно применить при условии, что отчисления в фонд инновационного развития фактически перечислены ими в этом же отчетном (налоговом) периоде.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА

 
 
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Налоговым законодательством предусмотрен ряд налоговых льгот. А именно для организаций, осуществляющих инвестирование в исследования и...
 
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