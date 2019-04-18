Белорусская гуманитарная помощь прибыла в Зимбабве

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Напомним, что в марте 2019 года восточное побережье Африканского континента пострадало от разрушительного циклона «Идай». Республики Мозамбик и Зимбабве обратились к мировому сообществу с просьбой о помощи. Не осталась в стороне и наша страна. Чтобы облегчить бедственное положение жертв циклона, принято решение об оказании помощи. Белорусская сторона включила в состав гуманитарного груза сахар, муку, говяжью тушенку, консервы мясные для детей, мыло, одеяла, стиральный порошок, одежду и обувь для взрослых и детей, школьные тетради, кружки и столовые приборы на сумму 656 421,53 белорусских рублей. Доставка груза будет выполнена авиационным транспортом. Сопровождать груз к месту доставки и разгрузки будут работники МЧС. После разгрузки в Зимбабве борт отправится в Мозамбик.