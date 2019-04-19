Намеченные цели благоустройства населённых пунктов Каллауровичского сельсовета активно выполняются

Источник материала: Полесская правда



…Новныко Владимир Владимирович уже много лет руководит Каллауровичским сельисполкомом. Чиновник насколько опытный, настолько профессиональный, он прекрасно понимает, что при решении вопросов наведения порядка на земле удаленность сельсовета от городского начальства легкой жизни ему не гарантирует. Особенно во время традиционного месячника чистоты, благоустройства и озеленения, который полным ходом проходит сейчас в районе, начавшись еще в конце марта. Проверка следует за проверкой, природоохрану сменяют медики, медиков – эмчеэсовцы, а всех вместе – специалисты райисполкома. И если проверяющие фиксируют какие-то недостатки, то они непременно возвращаются сюда через день-два и смотрят, как эти недостатки были ликвидированы.

– Вот смотрите, – говорит главный специалист горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Селивон, когда мы подъезжаем к Каллауровичам. – В прошлый наш приезд здесь было что-то вроде стихийной свалки. Теперь от нее не осталось и следа.

Как показала дальнейшая поездка по сельсовету, порядок был наведен во всех мусороопасных местах. Не без огрехов, конечно, но чувствовалось, что сельисполкомовцы здесь в шапку не спят. Это к разговору о профессионализме В.В. Новныко: тут, в заречной зоне, не так уж и много «активных штыков», все больше в деревнях пенсионеров. И для того, чтобы организовать народ на участие в месячнике, нужно крепко с жителями поработать.





Как это удается председателю, знает он один. Во всяком случае, план мероприятий по проведению месячника чистоты, благоустройства, утвержденный специальным решением Каллауровичского сельского исполнительного комитета, выполняется с похвальной четкостью, без срыва рабочего графика. Так как это дело организовали? В последних числах марта создали санитарно-смотровую комиссию для проведения обследования территорий населенных пунктов и доведения заданий по благоустройству учреждениям, организациям, владельцам частных домовладений. А дальше оставалось только поплевать на ладони и приняться за работу. Что, собственно, и произошло: план по благоустройству стал руководством к конкретным действиям. Конечно, поживем – увидим, но часть его пунктов уже реализована, а часть активно выполняется.

Скажем, в самих Каллуровичах наведен порядок на территории сельисполкома, возле гаража, котельной. До конца месячника в тех же Каллауровичах планируется установка забора вокруг сквера возле здания администрации и такого же забора вокруг сквера на автобусной остановке. Благоустраиваются территории школы, клуба, идет активная разбивка клумб и высадка цветов. Под контролем сельисполкома находится благоустройство территорий фермы, мехдвора, пустующих домов. Забегая вперед, отмечу, что к чести работников ОАО «Пинскрайагросервис» и к ферме, и к мехдвору претензий нет, а вот о пустующих домах разговор особый, и к нему мы вернемся чуть позже.

Пока же скажу, что месячник основательно коснулся всех семи населенных пунктов сельсовета. Скажем, в Гольцах завершаются текущий ремонт памятника погибшим воинам-односельчанам и благоустройство территории вокруг него. В разной стадии готовности находится благоустройство территорий сельмага, ФАПа, бывшего клуба, автобусного павильона. Но в том, что все мероприятия по наведению порядка на земле будут завершены к сроку, сомневаться не приходится.





Но на Гольцах все же следует остановиться особо. В тот день я стал свидетелем двух мероприятий, каждое из которых можно считать знаковым. Во-первых, здесь высадили 24 клена в честь 75-летия освобождения Беларуси. Так в деревне появилась еще одна аллея Славы, ставшая продолжением прежней, в честь 60-летия освобождения.

Во-вторых же, здешние приняли участие в акции «Чистый водоем». Акция, безусловно, своевременная и полезная, ставящая перед собой задачу очистки берегов наших водоемов. В Гольцах это берег Стыри. Характерная для нынешнего месячника деталь: приехавшие из города специалисты горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды не только вели мониторинг, но и сами вместе с местным активом приняли непосредственное участие в посадке деревьев, в очистке берега реки от мусора и сорной растительности.

Но вернемся к плану проведения месячника. Согласно ему в Поросцах уже побелили каплицу и ликвидировали несколько стихийных мусоросвалок, в Особовичах ликвидировали на кладбище 20 аварийных деревьев, в Качановичах, кроме поголовного благоустройства, также ликвидировали стихийные свалки, в Площево идет ремонт памятника комсомольцам-подпольщикам, в Кудричах наведут порядок на полигоне твердых бытовых отходов, в Поросцах идет вырубка кустарников на территориях пустующих домов.

Ох уж эти брошенные здания! В своеобразной ловушке оказалось ОАО «Пинскрайагросервис»: капитальные строения, выросшие в этих краях во время расцвета мелиорации, сейчас оказались никому не нужными – вроде и содержать их накладно, и бросить жалко. А сюда, на окраину района, не очень-то спешат покупатели с мешками денег, да и прочие бизнесмены не проявляют к добротным строениям никакого интереса. Проблема, которая не решается многие годы, а… как ее решить, кто подскажет? Остается только набраться терпения и поддерживать порядок вокруг безработных зданий.

Что касается пустующих зданий вообще, то здесь тоже своя арифметика: если брать полностью брошенные дома, то таких на территории сельсовета 5. Но есть ведь здания, имеющие хозяев, но те наведываются сюда крайне редко. Таких домов уже 65. И здесь нужен глаз да глаз, потому что далеко не все владельцы подворий, постоянно проживающие в городской местности, надлежащим образом выполняют требования сельисполкома о поддержании порядка на частных подворьях.





…Между тем мониторинг шел своим чередом. Я уже говорил, что на ферме в Каллауровичах особых придирок к чистоте не нашлось. Зато вокруг территорию следовало бы очистить хотя бы от обрывков пленки, которой, надо понимать, укрывались на зиму силосные ямы. Ну и типичный символ разрухи конца 80-х: уже на территории второго сельсовета, вслед за Плещицким, немым укором ржавеют остатки КЗС, до которых ни у кого, в первую очередь у руководителей ОАО «Пинскрайагросервис», не доходят руки. Такая вот конструкция и маячит на окраине Каллауровичей, отнюдь не украшая пейзаж.

Месячник месячником, но не очень-то приятно подчищать за кем-то его огрехи. Например, лесхоз сейчас активно борется с короедом, находя в этом нашу полную поддержку. Но надо бы после того, как пустеют места складирования спиленных деревьев, убрать за собой и порубочные остатки, которых сейчас полно в районе Поросцов: кора, опилки, щепки. Можно сделать упрек и в адрес районных электросетей, специалисты которых при прокладке линий электропередачи оставляют за собой горы спиленных кустарников. Но тут нужно войти в положение: не сегодня-завтра электрики получат дробилку веток, и тогда все вопросы будут сняты. Хотелось бы, чтобы аккуратнее вели себя и дорожники. Вот к Поросцам ДЭУ-104 построило прекрасную асфальтированную дорогу, за что ему честь и хвала. Но не мешало бы при этом привести в порядок дорогу старую, по крайней мере, то, что от нее осталось.





Двойственное впечатление оставили Качановичи. Места здесь волшебные, что и говорить! Красота первозданного леса и шум рукотворного водопада на шлюзе по Припяти… Мудрено ли, что и сами Качановичи, и окрест облюбовали дачники. И вот тут проблема заключается в том, что далеко не все из них озабочены проблемами благоустройства деревни. Если сельисполком может еще предъявить спрос за использование территорий общего пользования, то на частных подворьях сделать это будет трудновато. А владелец этого подворья захочет покрасить забор – покрасит, не захочет – красить и не подумает. Захочет огородить двор – огородит, не захочет – его живность так и будет шастать по чужим грядкам… И так далее… Тем не менее, у сельисполкома административный ресурс в наличии имеется, и ресурс немалый. Вот и следует его применять по полной.

Главное же впечатление от поездки по Каллауровичскому сельсовету такое: ты не чувствуешь, что находишься на окраине района. Здесь, как и в пригородных деревнях, местная власть следит за тем, чтобы населенные пункты радовали глаз и были комфортны для проживания. Не всегда это получается, но… на то и месячник, чтобы сельисполком не дремал. Но то, что окраины Пинщины явно не задворки – факт, с которым вряд ли кто-нибудь возьмется поспорить.

Сергей ДОРОХОВ.

Фото предоставлено горрайинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды.