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Намеченные цели благоустройства населённых пунктов Каллауровичского сельсовета активно выполняются
20.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Вот смотрите, – говорит главный специалист горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Селивон, когда мы подъезжаем к Каллауровичам. – В прошлый наш приезд здесь было что-то вроде стихийной свалки. Теперь от нее не осталось и следа.
Как показала дальнейшая поездка по сельсовету, порядок был наведен во всех мусороопасных местах. Не без огрехов, конечно, но чувствовалось, что сельисполкомовцы здесь в шапку не спят. Это к разговору о профессионализме В.В. Новныко: тут, в заречной зоне, не так уж и много «активных штыков», все больше в деревнях пенсионеров. И для того, чтобы организовать народ на участие в месячнике, нужно крепко с жителями поработать.
Скажем, в самих Каллуровичах наведен порядок на территории сельисполкома, возле гаража, котельной. До конца месячника в тех же Каллауровичах планируется установка забора вокруг сквера возле здания администрации и такого же забора вокруг сквера на автобусной остановке. Благоустраиваются территории школы, клуба, идет активная разбивка клумб и высадка цветов. Под контролем сельисполкома находится благоустройство территорий фермы, мехдвора, пустующих домов. Забегая вперед, отмечу, что к чести работников ОАО «Пинскрайагросервис» и к ферме, и к мехдвору претензий нет, а вот о пустующих домах разговор особый, и к нему мы вернемся чуть позже.
Пока же скажу, что месячник основательно коснулся всех семи населенных пунктов сельсовета. Скажем, в Гольцах завершаются текущий ремонт памятника погибшим воинам-односельчанам и благоустройство территории вокруг него. В разной стадии готовности находится благоустройство территорий сельмага, ФАПа, бывшего клуба, автобусного павильона. Но в том, что все мероприятия по наведению порядка на земле будут завершены к сроку, сомневаться не приходится.
Во-вторых же, здешние приняли участие в акции «Чистый водоем». Акция, безусловно, своевременная и полезная, ставящая перед собой задачу очистки берегов наших водоемов. В Гольцах это берег Стыри. Характерная для нынешнего месячника деталь: приехавшие из города специалисты горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды не только вели мониторинг, но и сами вместе с местным активом приняли непосредственное участие в посадке деревьев, в очистке берега реки от мусора и сорной растительности.
Но вернемся к плану проведения месячника. Согласно ему в Поросцах уже побелили каплицу и ликвидировали несколько стихийных мусоросвалок, в Особовичах ликвидировали на кладбище 20 аварийных деревьев, в Качановичах, кроме поголовного благоустройства, также ликвидировали стихийные свалки, в Площево идет ремонт памятника комсомольцам-подпольщикам, в Кудричах наведут порядок на полигоне твердых бытовых отходов, в Поросцах идет вырубка кустарников на территориях пустующих домов.
Ох уж эти брошенные здания! В своеобразной ловушке оказалось ОАО «Пинскрайагросервис»: капитальные строения, выросшие в этих краях во время расцвета мелиорации, сейчас оказались никому не нужными – вроде и содержать их накладно, и бросить жалко. А сюда, на окраину района, не очень-то спешат покупатели с мешками денег, да и прочие бизнесмены не проявляют к добротным строениям никакого интереса. Проблема, которая не решается многие годы, а… как ее решить, кто подскажет? Остается только набраться терпения и поддерживать порядок вокруг безработных зданий.
Что касается пустующих зданий вообще, то здесь тоже своя арифметика: если брать полностью брошенные дома, то таких на территории сельсовета 5. Но есть ведь здания, имеющие хозяев, но те наведываются сюда крайне редко. Таких домов уже 65. И здесь нужен глаз да глаз, потому что далеко не все владельцы подворий, постоянно проживающие в городской местности, надлежащим образом выполняют требования сельисполкома о поддержании порядка на частных подворьях.
Месячник месячником, но не очень-то приятно подчищать за кем-то его огрехи. Например, лесхоз сейчас активно борется с короедом, находя в этом нашу полную поддержку. Но надо бы после того, как пустеют места складирования спиленных деревьев, убрать за собой и порубочные остатки, которых сейчас полно в районе Поросцов: кора, опилки, щепки. Можно сделать упрек и в адрес районных электросетей, специалисты которых при прокладке линий электропередачи оставляют за собой горы спиленных кустарников. Но тут нужно войти в положение: не сегодня-завтра электрики получат дробилку веток, и тогда все вопросы будут сняты. Хотелось бы, чтобы аккуратнее вели себя и дорожники. Вот к Поросцам ДЭУ-104 построило прекрасную асфальтированную дорогу, за что ему честь и хвала. Но не мешало бы при этом привести в порядок дорогу старую, по крайней мере, то, что от нее осталось.
Главное же впечатление от поездки по Каллауровичскому сельсовету такое: ты не чувствуешь, что находишься на окраине района. Здесь, как и в пригородных деревнях, местная власть следит за тем, чтобы населенные пункты радовали глаз и были комфортны для проживания. Не всегда это получается, но… на то и месячник, чтобы сельисполком не дремал. Но то, что окраины Пинщины явно не задворки – факт, с которым вряд ли кто-нибудь возьмется поспорить.
Сергей ДОРОХОВ.
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