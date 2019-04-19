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Где и как трудились на субботнике президент и чиновники

20.04.2019 17:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 апреля в Беларуси прошел общереспубликанский субботник. По предварительным данным, в нем приняли участие около 3 млн человек. Чиновники во главе с президентом не отставали от народа, и тоже занимались общественно-полезным трудом. Кто, где и как провел время на субботнике — в традиционном обзоре TUT.BY.

Президент на «Линии Сталина»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 апреля принял участие в республиканском субботнике, высадив деревья на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина». С посадками ему помогал сын Николай Лукашенко и девушки в камуфляже и красных спецовках.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

После этого президент пообщался с журналистами — он поделился своими впечатлениями от дебатов кандидатов в президенты Украина Петра Порошенко и Владимира Зеленского, прокомментировал реакцию «некоторых российских политиков» и посла России в Беларуси Михаила Бабича на свое послание, прошелся по активистам и крестам в Куропатах, а также признался — почему дал согласие на строительство комплекса «Линия Сталина».





























После этого он понаблюдал за тренировкой белорусского экипажа по танковому биатлону.

Румас, Колтович и Макей — в лесу

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас, вице-премьеры и часть сотрудников Аппарата Совмина приняли участие в посадке леса в Валерьяновском лесничестве Узденского лесхоза. Руководство правительства высадили сосны и ели на участке, где деревья были вырублены из-за повреждения жуком-короедом.


Сергей Румас сажает деревья. Фото: пресс-служба правительства

А белорусская дипломатия сегодня продвигала цели устойчивого развития не только на площадках ООН и в законодательной сфере, но и с саженцами в руках. Руководство и сотрудники МИД Беларуси приняли участие в ежегодной республиканской акции «Неделя леса 2019». На площади в три гектара дипломаты высадили порядка 6 тысяч саженцев берез, елей и сосен на участке леса в Смолевичском районе Минской области, пострадавшем от последствий урагана 2016 года.


Владимир Макей в Смолевичском районе. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

Коллектив МАРТ вместе с главой ведомства Владимиром Колтовичем высаживали лес на малой родине министра — на территории «Червенского лесхоза» в Минской области. Они посадили 6,8 тысяч саженцев. Сломав традицию, и не став устраивать из посадки леса фотосессию, сотрудники МАРТ ограничились только одним снимком — памятной таблички с данными о новом участке будущего леса.


Фото: пресс-служба МАРТ

Мужчины в мундирах

Глава МЧС Владимир Ващенко вместе с витебскими спасателями работали в агрогородке Бычиха Городокского района. Спасатели благоустроили место отдыха, навели порядок, оборудовали волейбольную площадку, посадили деревья и установили информационный стенд безопасности. К участникам акции присоединились местные власти, жители агрогородка, а также педагоги и ученики сельской школы.


Фото: пресс-служба МЧС

Сотрудники центрального аппарата МВД под управлением министра внутренних дел Игорем Шуневичем, по собственному признанию, провели «марафон порядка и чистоты». Они занимались благоустройством территории музея, поликлиники, госпиталя и автохозяйства милицейского ведомства, а также санатория «Белая Русь».


Игорь Шуневич. Фото: пресс-служба МВД

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо в субботу принял участие в субботнике на своей малой родине — в Белыничском районе Могилевской области.


В синей куртке в центре снимка — Анатолий Лаппо. Фото: пресс-служба ГПК

Кто на ферме, кто в Студенческой деревне

Глава Минпрома Павел Утюпин и руководство ОАО «МТЗ» посадили 200 каштанов и несколько ив рядом с молочно-товарной фермой «777», которая относится к сельскохозяйственному цеху (СХЦ «Гайна») МТЗ.


Павел Утюпин на ферме «777». Фото: пресс-служба МТЗ

Глава Министерства образования Игорь Карпенко вместе с сотрудниками ведомства принял участие в благоустройстве Студенческой деревни и подготовке общежитий к проведению II Европейских игр.


Игорь Карпенко. Фото: пресс-служба Министерства образования

Мэр Минска Анатолий Сивак, его заместитель Артем Цуран, глава администрации Центрального района Дмитрий Петруша и еще около 500 человек работали на четырех площадках в парке Победы в Минске. Они очистили газон парка и острова Комсомольцев от мусора и остатков прошлогодней листвы, посадили деревья, а на набережной заложили аллею рябин.


Фото: «Минск-Новости»

На субботнике трудились даже белорусы, которые находятся за пределами страны. Посол Беларуси в России Владимир Семашко вместе с сотрудниками посольства благоустроили территорию дипмиссии в Москве, и посадили яблони на Славянском бульваре в Можайском плодовом саду.


Фото: пресс-служба посольства Беларуси в России

 

 
Теги: Минск
 
 
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Чиновники во главе с президентом не отставали от народа, и тоже занимались общественно-полезным трудом. Кто, где и как провел время на субботнике - в традиционном...
 
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