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«Сады Надежды» на Чашниччине

21.04.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Стало доброй традицией весной и осенью высаживать плодовые деревья и кустарники на участках, где расположены социальные объекты. В республиканской  благотворительной акции «Сад Надежды», которая уже не первый год проходит в стране, участвует и наш район.

«Сады Надежды» на Чашниччине

Акция проводится под эгидой Белорусского радио и при поддержке республиканской ассоциации «Белсадпитомник», Министерства сельского хозяйства и продовольствия, КФХ «Сад», Белорусского союза женщин. Организаторы ставят целью заложить молодые сады в социальных и образовательных учреждениях, в том числе и нашего района.
В Территориальном центре социального обслуживания населения Чашникского района гостей встречали радушно. Вначале была организована экскурсия, в ходе которой участники акции познакомились с деятельностью социального учреждения. Восхищение вызвали работы посетителей отделения дневного пребывания.
После знакомства с коллективом все вместе отправились на посадку деревьев и кустарников. Участие в мероприятиях приняли председатель Чашник-ского районного исполнительного комитета Л. В. Плешко, консультант главного управления растениеводства Минсельхозпрода Галина Анатольевна Каминская, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Сад» Александр Владимирович Помалейко, заместитель председателя республиканского клуба «Северный виноград» Людмила Васильевна Юзефатова, заместитель директора дирекции информационно-политического вещания Белорусского радио Надежда Валерьевна Лысенко и специальный корреспондент Белорусского радио Светлана Константиновна Башилова. Теперь на приусадебном участке ТЦСОН будет расти ещё и виноград.
Затем участники акции отправились в среднюю школу №1 города Новолукомля. Специалисты провели для школьников мастер-класс по посадке фруктовых кустарников и рассказали о правилах ухода за ними. Для учеников 2-х и 11-х классов это стало хорошим практическим уроком, они посадили со специалистами саженцы смородины и малины. Теперь на их пришкольном участке в скором времени будут ароматные ягоды.
Самые массовые «посадочные» работы развернулись на территории Кащинской средней школы. Здесь вместо старого плодового сада появился новый. Всего в этот день было посажено 85 саженцев. Пройдёт время, и учащиеся будут собирать урожай яблок, груш, черешни, смородины, малины и даже абрикосов.
– «Сад Надежды» – акция, которая уже стала традиционной, – поясняет Светлана Башилова. – Идея её в том, чтобы высадить фруктовые деревья и ягодные кусты там, где они нужны, – около школ, интернатов для пожилых и инвалидов или детей, оставшихся без попечения родителей. Сад – он как символ жизни, будет радовать людей долгие годы.
В этот день были посажены молодые плодовые деревья возле детского социального приюта, дома семейного типа в райцентре. Республиканская благотворительная акция «Сад Надежды» стартовала в стране в 2015 году. За это время сады были разбиты в Рогачёвском, Несвижском, Барановичском, Бобруйском и Могилевском районах. В этом году она приурочена к Пасхальной неделе и предстоящему Празднику труда.

Наталья СТУКАЛОВА.

 
Теги: знакомства
 
 
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