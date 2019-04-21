Раннее лето: в следующую пятницу в Беларуси будет до +25°С

Источник материала: Полымя

Теплая погода установится в Беларуси во второй половине следующей недели, свидетельствуют данные долгосрочных прогнозов.

Комфортная весенняя погода установилась в Беларуси в середине апреля. Впрочем, уже на следующей неделе, если верить долгосрочным прогнозам, будет еще теплее.

Так, уже с 24 апреля столбики термометров начнут расти: например, в Минске в среду ожидается +16°С, а в Бресте — +15°С.

Заметно теплее будет в четверг, 25 апреля. В столице в этот день будет +19°С, в Бресте — +23°С, а в самом северном областном центре Витебске — +19°С.

Настоящее лето будет в пятницу 26 апреля. Так, в Минске, Могилеве, Гомеле и Витебске в этот день будет до +20°С, в Бресте — до +25°С.

Впрочем, уже в следующие выходные снова станет прохладнее: столбики термометров опустятся до +15…+19°С. Также 27 и 28 апреля по Беларуси ожидаются дожди.





Источник Sputnik.by