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Раннее лето: в следующую пятницу в Беларуси будет до +25°С

21.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Теплая погода установится в Беларуси во второй половине следующей недели, свидетельствуют данные долгосрочных прогнозов.

Комфортная весенняя погода установилась в Беларуси в середине апреля. Впрочем, уже на следующей неделе, если верить долгосрочным прогнозам, будет еще теплее.

Так, уже с 24 апреля столбики термометров начнут расти: например, в Минске в среду ожидается +16°С, а в Бресте — +15°С.

Заметно теплее будет в четверг, 25 апреля. В столице в этот день будет +19°С, в Бресте — +23°С, а в самом северном областном центре Витебске — +19°С.

Настоящее лето будет в пятницу 26 апреля. Так, в Минске, Могилеве, Гомеле и Витебске в этот день будет до +20°С, в Бресте — до +25°С.

Впрочем, уже в следующие выходные снова станет прохладнее: столбики термометров опустятся до +15…+19°С. Также 27 и 28 апреля по Беларуси ожидаются дожди.

Раннее лето: в следующую пятницу в Беларуси будет до +25°С

Источник Sputnik.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Теплая погода установится в Беларуси во второй половине следующей недели, свидетельствуют данные долгосрочных прогнозов. Комфортная весенняя погода...
 
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