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В пятницу - до +26°С. Погода в Бресте на неделе
22.04.2019 07:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте обещает быть по-летнему теплой.
В понедельник ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до +16°С.
Вторник и среда поддержат тренд на потепление. После обеда столбик термометра поднимется до 18 градусов со знаком плюс.
В четверг будет ясно и без осадков. Во второй половине дня температура воздуха — +20…+22°С, а в пятницу и вовсе обещают до +26°С.
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