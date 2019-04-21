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Стало известно, когда в Минске отключат отопление у всех

22.04.2019 13:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отопление у минчан отключат 22 апреля. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: TUT.BY

Отопительный сезон для всех потребителей Минска завершится 22 апреля. В соответствии с Техническим кодексом установившейся практики (ТКП) № 388−2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», решение о сроках завершения отопительного сезона принимает местная власть, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет +8 °C и выше.

Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева рассказала, что решение об отключении отопления у всех потребителей в Минске принято 22 апреля в Минском горисполкоме.

— Решение принято с учетом установившейся теплой погоды и благоприятного прогноза, — уточнила Малаева.

Существует последовательность отключения систем отопления потребителей тепловой энергии. В первую очередь отопление отключают в общественных, административных зданиях, на промышленных предприятиях и прочих объектах. В Минске подача тепла в эти строения прекратилась 9 апреля.

Затем холодными становятся батареи в жилфонде, общежитиях, гостиницах, учебных заведениях. В последнюю очередь наступает черед прекращения подачи тепла в детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские, учебные учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки. В нынешнем году отопительный сезон у обеих групп потребителей завершается одновременно.

Как только подачу тепла в здания прекращают, службы начинают работы по подготовке теплоисточников, систем отопления и зданий к началу следующего отопительного сезона.

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Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком принял решение по отключению отопления в Минске
 
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