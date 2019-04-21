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В Воложинском районе сгорел дом: внутри нашли убитого хозяина. Жилье подожгли

22.04.2019 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Воложинском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом. 14 апреля в деревне Шелевщина сгорел дом, а на пепелище нашли тело хозяина, сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Ночью 14 апреля поступил звонок о горящем доме в деревне Шелевщина, там спасатели нашли тело 65-летнего хозяина. Следователь и эксперт осмотрели место, после чего пришли к выводу: накануне мужчина получил ножевые ранения, а жилье подожгли.

«В настоящий момент устанавливается, был ли мужчина жив на момент пожара», — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следствие отрабатывало несколько версий. В результате, после розыска, задержан подозреваемый: 35-летний житель соседней деревни, который скрывался в районе.

Предполагают, что убийство произошло во время ссоры, когда мужчины вместе выпивали. Изъят нож — вероятное орудие преступления, назначены экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса, за что грозит вплоть до 25 лет лишения свободы, пожизненного заключения или смертной казни.

 
 
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Сейчас эксперты выясняют, был ли мужчина жив на момент пожара.
 
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