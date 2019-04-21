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В Сморгони прошла акция "Здоровая женщина - здоровая нация"

22.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Не так уж много здоровых людей трудоспособного возраста обращается к врачам с целью профилактики. Чаще всего очередь за заветным талончиком мы занимаем, когда доступные препараты перестают снимать боль. Или тяжело вздыхаем о потерянном времени, когда требуется очередная медицинская комиссия.

Когда председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Анна Джумкова и председатель «первички» Сморгонской ЦРБ Светлана Игнатович предложили акцию по медицинскому обследованию «Здоровая женщина – здоровая нация», ее поддержали главный врач больницы Сергей Куденьчук и заведующий отделением диагностики Игорь Найдич. Они предложили в первую очередь обследовать женщин, которые за последние пять лет не усомнились в своем здоровье и не обращались к врачам. Члены Белорусского союза женщин распечатали символические талоны на разные виды обследований и раздали их работницам различных предприятий нашего района.

В Сморгони прошла акция "Здоровая женщина - здоровая нация"

Светлана ИГНАТОВИЧ

«Мы предложили врачам диагностического отделения поучаствовать в акции на добровольной основе. Ведь обследования нужно было проводить в нерабочее время, чтобы не задерживать других пациентов. Я очень рад, что никто из коллег не отказался. Более того, они согласны и дальше участвовать в подобных акциях», - поделился Игорь Найдич.

В Сморгони прошла акция "Здоровая женщина - здоровая нация"

Игорь НАЙДИЧ

Врач-эндоскопист Ольга Найдич успела за время акции сделать фиброгастродуоденоскопию (нам известна как зонд) 16 пациенткам, 12 из которых решились на процедуру впервые. Как оказалось, не зря. У некоторых были выявлены полип желудка, язва двенадцатиперстной кишки, эрозивный гастрит, эзофагит, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

В Сморгони прошла акция "Здоровая женщина - здоровая нация"

Ольга НАЙДИЧ

Из 42 пациенток врача УЗД Светланы Игнатович, которая делала узи молочных желёз, у 18 были выявлены различные образования. Некоторые знали о них, некоторые услышали впервые. У 19 женщин нашли диффузно-фиброзную мастопатию.

Ровно половина пациенток Анастасии Петуховой (2человека) пришли на узи щитовидной железы впервые. А еще 12 человек впервые пришли на узи органов брюшной полости и почек к Юлии Захаревской (всего она обследовала 32 женщины).

Ирина Поташко обследовала органы малого таза, а Игорь Найдич делал узи сердца. Также Александр Жижко, врач функциональной диагностики, пригласил 20 человек на ЭКГ.

Все женщины, у которых выявили те или иные патологии, направлены для консультации к узким специалистам.

Виолетта ВОЙТКО.

Фото автора.

 
 
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Не так уж много здоровых людей трудоспособного возраста обращается к врачам с целью профилактики. Чаще всего очередь за заветным талончиком мы занимаем, когда...
 
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