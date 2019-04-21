|
Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
22.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Главный специалист ИНиП Пинского ГРОЧС А.В.Шкабара.
* * *
Также проведен мониторинг проведен мониторинг зданий, помещений, наружных установок филиала НПС «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть «Дружба». В ходе проведения мероприятий изучено качество обслуживания систем пожарной автоматики, функционирующих на объекте. Нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 не выявлено.
Главный специалист ИНиП Пинского ГРОЧС А.В.Шкабара.
* * *
В рамках подготовки к празднованию православными жителями района Пасхи проведен мониторинг храма Рождества Пресвятой Богородицы д. Дубое, при проведении которого установлены нарушения противопожарной безопасности. Настоятелю храма Буян Дмитрию Васильевичу указано на устранение выявленных нарушений в кратчайшие сроки. Исполнение рекомендованных мероприятий на контроле, и в установленные сроки будет изучено.
Главный специалист ИНиП Пинского ГРОЧС А.В.Шкабара.
* * *
В период с 26.03.2019 по 12.04.2019 года инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, проведен мониторинг ОАО «Лыще», расположенного по адресу: Пинский район, д. Лыще, ул. Кирова, д. 100.
В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7.
Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)