«Доморацкий не мог на меня повлиять». Свидетели рассказывают, как вел дела экс-замглавы Минска

Источник материала: Tut.by

В суде Центрального района продолжается процесс по делу бывшего заместителя главы Минска Андрея Доморацкого. Его обвиняют в трех коррупционных преступлениях — получение взятки, злоупотребление властью, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Экс-чиновник вину не признает. Сегодня в суде допрашивают свидетелей по обвинению, связанному с незаконным, по версии следствия, получением премии — около 1 тысячи долларов — за искусственно завышенные показатели.





Первым выступил директор «Торгодежды» Виктор Швидкий. 26% акций предприятия принадлежит Мингорисполкому. Главное управление потребительского рынка, которое с сентября 2017 до задержания в мае 2018 возглавлял обвинямый, выполняло надзорные функции.

Между ГУПРом и «Торгодеждой» в сентябре 2016 года был заключен договор об оказании информационных и консультационных услуг. ГУПР тогда возглавлял Сергей Барисевич , осужденный недавно за коррупцию на 14 лет лишения свободы, однако его дело не связано с обвинением Доморацкого.

По договору, ГУПР размещал в СМИ и интернете информацию о продукции «Торгодежды», также присылал компании индексы цен, приглашение на выставки и семинары, список товаров, которые не прошли сертификацию, и другую информацию.

«Торгодежда» сначала платила за это 60 базовых величин в месяц. Но по словам директора, руководство считало, что цена за услуги завышена, поэтому Швидкий с коллегами добивался ее снижения. Сначала цену снизили до 30 б.в., потом до 15 б.в., в конце вышли на ставку 3 б.в. В апреле 2018 года «Торгодежда» настояла на прекращении договора. По словам замдиректора Елены Гринь, которая также дала показания в суде, незадолго до расторжения договора по ошибке было списано 60 б.в.

— Но ГУПР нам вернул эти деньги, — заявила свидетель.

Оба свидетеля заявили, что с Доморацким никогда этот вопрос не обсуждали.





— Я лично к вам обращался? — спросил у Швидкого обвиняемый. — Заставлял вас что-либо делать?

— Нет, — ответил свидетель.

Гособвинитель несколько раз спрашивал свидетелей, целесообразно ли было заключать с ГУПР такой договор, или необходимую информацию можно было и так, бесплатно, найти в интернете.

— У нас штат небольшой, отдельного сотрудника для этих целей нет. А ГУПР помогал размещать рекламу о нас, — пояснил руководитель «Торгодежды». Другое дело, сколько за это нужно было платить. Мы считаем деньги, поэтому добивались снижения цены, ГУПР шел навстречу.

В суде также выступили сотрудники универсама «Петровский», точно такой же договор был заключен и с ними — правда, с 2012 года.

— Это была специально подготовленная информация. Кто-то мог ее найти в интернете, а кто-то не мог. Я считаю, было разумно заключить договор, — заявил директор универсама Иван Прончак.

По его словам, сотрудники ГУПР приглашали его коллег также на лекции и семинары. Предприятие платило ежемесячно по 86 б.в.





В 2017 руководство универсама в связи с финансовыми затруднениями обратилось с просьбой ГУПР снизить цену на 40%. Проблем со стороны управления не возникло. Однако в начале 2017 года со счета предприятия вновь списали 86 б.в., как по первому договору.

— Я обратился в ГУПР. Мне пояснили, что снижение цены действовало на протяжении года. Мы не обратились вовремя о продлении тех условий. Но договорились, что опять будем платить на 40% ниже, а списанные со счета деньги пойдут в зачет следующих платежей, — пояснил Прончак. — Так что никаких потерь для нас не было.

По его словам, в апреле 2018-го договор был расторгнут по инициативе ГУПРа. Доморацкого, напомним, задержали в мае прошлого года.

Оба допрошенных руководителя положительно отзываются о бывшем чиновнике.

— Нормальный, работоспособный руководитель, — заявил Иван Прончак. — Он давал возможность работать, не создавал проблем. Конечно, как руководитель, требовал от нас выполнения показателей по товарообороту, но это правильно.

— Только позитивные отзывы о нем, — сказал Виктор Швидкий. — На меня он не мог повлиять, у нас наблюдательный совет, решение принимается большинством.

Напомним, Андрея Доморацкого обвиняют сразу по трем коррупционным статьям . Первое — получение взятки на сумму 2.5 тысячи долларов за помощь в благоприятном решении вопроса по размещению летнего кафе Golden coffee на улице Кирова в Минске. Второе — злоупотребление властью — отдавал распоряжения, в результате чего бюджет города не получил 3 млн рублей, однако в обвинении не указано, где в итоге оказались эти деньги. Третье — незаконное получение премии на сумму порядка 1 тысячи долларов за искусственно завышенные показатели работы ГУПРа.

Премию, кстати, согласовал бывший мэр Минска Андрей Шорец. Таким образом, следствие насчитало, что Доморацкий, занимая должность сначала замглавы города, а потом начальника ГУПР, преступным путем получил примерно 3.5 тысячи долларов. Бывший чиновник в суде заявил, что не признает вину ни по одному эпизоду.