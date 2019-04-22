ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Доморацкий не мог на меня повлиять». Свидетели рассказывают, как вел дела экс-замглавы Минска

23.04.2019 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В суде Центрального района продолжается процесс по делу бывшего заместителя главы Минска Андрея Доморацкого. Его обвиняют в трех коррупционных преступлениях — получение взятки, злоупотребление властью, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Экс-чиновник вину не признает. Сегодня в суде допрашивают свидетелей по обвинению, связанному с незаконным, по версии следствия, получением премии — около 1 тысячи долларов — за искусственно завышенные показатели.


Первым выступил директор «Торгодежды» Виктор Швидкий. 26% акций предприятия принадлежит Мингорисполкому. Главное управление потребительского рынка, которое с сентября 2017 до задержания в мае 2018 возглавлял обвинямый, выполняло надзорные функции.

Между ГУПРом и «Торгодеждой» в сентябре 2016 года был заключен договор об оказании информационных и консультационных услуг. ГУПР тогда возглавлял Сергей Барисевич, осужденный недавно за коррупцию на 14 лет лишения свободы, однако его дело не связано с обвинением Доморацкого.

По договору, ГУПР размещал в СМИ и интернете информацию о продукции «Торгодежды», также присылал компании индексы цен, приглашение на выставки и семинары, список товаров, которые не прошли сертификацию, и другую информацию.

«Торгодежда» сначала платила за это 60 базовых величин в месяц. Но по словам директора, руководство считало, что цена за услуги завышена, поэтому Швидкий с коллегами добивался ее снижения. Сначала цену снизили до 30 б.в., потом до 15 б.в., в конце вышли на ставку 3 б.в. В апреле 2018 года «Торгодежда» настояла на прекращении договора. По словам замдиректора Елены Гринь, которая также дала показания в суде, незадолго до расторжения договора по ошибке было списано 60 б.в.

— Но ГУПР нам вернул эти деньги, — заявила свидетель.

Оба свидетеля заявили, что с Доморацким никогда этот вопрос не обсуждали.


— Я лично к вам обращался? — спросил у Швидкого обвиняемый. — Заставлял вас что-либо делать?

— Нет, — ответил свидетель.

Гособвинитель несколько раз спрашивал свидетелей, целесообразно ли было заключать с ГУПР такой договор, или необходимую информацию можно было и так, бесплатно, найти в интернете.

— У нас штат небольшой, отдельного сотрудника для этих целей нет. А ГУПР помогал размещать рекламу о нас, — пояснил руководитель «Торгодежды». Другое дело, сколько за это нужно было платить. Мы считаем деньги, поэтому добивались снижения цены, ГУПР шел навстречу.

В суде также выступили сотрудники универсама «Петровский», точно такой же договор был заключен и с ними — правда, с 2012 года.

— Это была специально подготовленная информация. Кто-то мог ее найти в интернете, а кто-то не мог. Я считаю, было разумно заключить договор, — заявил директор универсама Иван Прончак.

По его словам, сотрудники ГУПР приглашали его коллег также на лекции и семинары. Предприятие платило ежемесячно по 86 б.в.


В 2017 руководство универсама в связи с финансовыми затруднениями обратилось с просьбой ГУПР снизить цену на 40%. Проблем со стороны управления не возникло. Однако в начале 2017 года со счета предприятия вновь списали 86 б.в., как по первому договору.

— Я обратился в ГУПР. Мне пояснили, что снижение цены действовало на протяжении года. Мы не обратились вовремя о продлении тех условий. Но договорились, что опять будем платить на 40% ниже, а списанные со счета деньги пойдут в зачет следующих платежей, — пояснил Прончак. — Так что никаких потерь для нас не было.

По его словам, в апреле 2018-го договор был расторгнут по инициативе ГУПРа. Доморацкого, напомним, задержали в мае прошлого года.

Оба допрошенных руководителя положительно отзываются о бывшем чиновнике.

— Нормальный, работоспособный руководитель, — заявил Иван Прончак. — Он давал возможность работать, не создавал проблем. Конечно, как руководитель, требовал от нас выполнения показателей по товарообороту, но это правильно.

— Только позитивные отзывы о нем, — сказал Виктор Швидкий. — На меня он не мог повлиять, у нас наблюдательный совет, решение принимается большинством.

Напомним, Андрея Доморацкого обвиняют сразу по трем коррупционным статьям. Первое — получение взятки на сумму 2.5 тысячи долларов за помощь в благоприятном решении вопроса по размещению летнего кафе Golden coffee на улице Кирова в Минске. Второе — злоупотребление властью — отдавал распоряжения, в результате чего бюджет города не получил 3 млн рублей, однако в обвинении не указано, где в итоге оказались эти деньги. Третье — незаконное получение премии на сумму порядка 1 тысячи долларов за искусственно завышенные показатели работы ГУПРа.

Премию, кстати, согласовал бывший мэр Минска Андрей Шорец. Таким образом, следствие насчитало, что Доморацкий, занимая должность сначала замглавы города, а потом начальника ГУПР, преступным путем получил примерно 3.5 тысячи долларов. Бывший чиновник в суде заявил, что не признает вину ни по одному эпизоду.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Центрального района продолжается процесс по делу бывшего заместителя главы Минска Андрея Доморацкого.
 
Новости дня
Новости общества
 
Обратите внимание на сохранность велосипедов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика