ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Со 2 по 4 мая в Минске пройдет ХХІІІ Международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі»

23.04.2019 — Новости Общества | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Со 2 по 4 мая в Минске пройдет ХХІІІ Международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі»

Со 2 по 4 мая 2019 года в г.Минске в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» (проспект Победителей, 14) будет проходить ХХІІІ Международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі».

Организаторы мероприятия: министерство информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо» Управления делами Президента Республики Беларусь, других органов государсвенного управления, ведущих СМИ.

 

Информационный видеоролик о проведении выставки: https://yadi.sk/d/O2x1ID45guZdpw

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со 2 по 4 мая 2019 года в г.Минске в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» (проспект Победителей, 14) будет проходить ХХІІІ Международная...
 
Новости дня
Новости общества
 
Карэліцкі краязнаўчы музей падрыхтаваў для наведвальнікаў фотазоны ў ваеннай стылістыцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика