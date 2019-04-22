Со 2 по 4 мая в Минске пройдет ХХІІІ Международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі»

Источник материала: Кировец

Со 2 по 4 мая 2019 года в г.Минске в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» (проспект Победителей, 14) будет проходить ХХІІІ Международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі».

Организаторы мероприятия: министерство информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо» Управления делами Президента Республики Беларусь, других органов государсвенного управления, ведущих СМИ.