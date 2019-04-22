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На улице Октябрьская появилась новая скульптура
23.04.2019 17:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на улице Октябрьской появилась новая скульптура. Ее фотографии появились в соцсетях.
Снимки новой скульптуры на улице Октябрьской
Скульптура называется «Поцелуй», ее установили сегодня, 23 апреля. Автор — Константин Селиханов.
В 2017 году возле этого же здания на Октябрьской
Многие минчане называли ее «человеком-вагиной».
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В Минске на улице Октябрьской появилась новая скульптура. Ее фотографии появились в соцсетях
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