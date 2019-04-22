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На улице Октябрьская появилась новая скульптура

23.04.2019 17:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на улице Октябрьской появилась новая скульптура. Ее фотографии появились в соцсетях.


Фото: Павел Станкус, Facebook

Снимки новой скульптуры на улице Октябрьской выложил минчанин Павел Станкус в своем Facebook.

Скульптура называется «Поцелуй», ее установили сегодня, 23 апреля. Автор — Константин Селиханов.


В 2017 году возле этого же здания на Октябрьской стояла скульптура, которая вызвала неоднозначную реакцию минчан. Автору не раз приходилось восстанавливать ее.

Многие минчане называли ее «человеком-вагиной».


Фото: TUT.BY
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на улице Октябрьской появилась новая скульптура. Ее фотографии появились в соцсетях
 
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