На улице Октябрьская появилась новая скульптура

Источник материала: Tut.by

В Минске на улице Октябрьской появилась новая скульптура. Ее фотографии появились в соцсетях.



Фото: Павел Станкус, Facebook

Снимки новой скульптуры на улице Октябрьской выложил минчанин Павел Станкус в своем Facebook.

Скульптура называется «Поцелуй», ее установили сегодня, 23 апреля. Автор — Константин Селиханов.





В 2017 году возле этого же здания на Октябрьской стояла скульптура , которая вызвала неоднозначную реакцию минчан. Автору не раз приходилось восстанавливать ее.

Многие минчане называли ее «человеком-вагиной».



Фото: TUT.BY