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Республиканская Неделя леса

23.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

18 апреля учащиеся ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова» совместно с Печинским лесничеством приняли участие в республиканской акции «Неделя леса». Ребятами было посажено более 2000 саженцев ёлок и сосен. Учащиеся не только получили заряд бодрости и положительных эмоций, но и поняли, какая ответственность лежит на плечах всех граждан нашей страны. Ведь каждый должен думать не только о себе, но и окружающем нас мире. Давайте же будем беречь и ценить то, что есть у нас сейчас, чтобы не жалеть потом! Выражаем благодарность лесничему Печинского лесничества Шульгану Максиму Ивановичу, а также ученикам принявшим участие в посадке леса.

 
 
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