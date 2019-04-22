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Репетиционное тестирование в мае можно будет пройти на базе РИКЗ

23.04.2019 17:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Репетиционное тестирование в мае можно будет пройти на базе РИКЗ
Фото из архива

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Репетиционное тестирование в мае можно будет пройти на базе Республиканского института контроля знаний. Такая информация размещена на сайте РИКЗ, сообщает БЕЛТА.

Тестирование будет проводиться по 15 мая включительно. "Необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте РИКЗ и внести оплату. Сделать это можно по 30 апреля включительно", - отметили в РИКЗ. Здесь также обратили внимание, что в мае регистрация на тестирование проводиться не будет.

Третий этап репетиционного тестирования завершается в апреле. Оно проводится в учреждениях образования по всей Беларуси. Попробовать свои силы можно по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования: белорусский язык, русский язык, математика, физика, химия, биология, история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), обществоведение. С нынешнего года в Беларуси ввели новый вид репетиционного тестирования - дистанционное. Оно позволяет бесплатно пройти онлайн-тестирование по 15 предметам с последующим разбором заданий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Репетиционное тестирование в мае можно будет пройти на базе Республиканского института контроля знаний. Такая информация размещена...
 
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