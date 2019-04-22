Детки с инвалидностью — воспитанники Вороновского ЦТДиМ — успешно реализуют себя в творческих проектах

Источник материала: Вороновская газета





Подтверждение тому — недавно завершившийся областной фестиваль семейных традиций «СемьЯ в XXI веке». С большим интересом приняли в нем участие супруги Александр и Татьяна Будревичи со своими ребятишками Настенькой и Артемом (на снимке). Выступление в роли фотомоделей для конкурса — это их первый и волнительный опыт. Но, как известно, ценность фото — в искренних эмоциях. А теплоты чувств, открытости, улыбок и радостных моментов этой семье не занимать. Сюжеты для будущих конкурсных работ придумали совместно с педагогом-организатором Вороновского ЦТДиМ Анной Вашкевич, которая и запечатлела Будревичей на снимках. По итогам состязания Настюша со своими родными оказалась в числе призеров.





















Свои работы на XVI областном фестивале творчества детей с особенностями психофизического развития «Мир моих увлечений» представили еще две воспитанницы Центра — Дарья Дайлидко и Инесса Пашкелевич.

Даша усердно занимается в объединении по интересам «Креатив». Больше всего ее увлекает плетение из бумажной «лозы»:

— Монотонную работу по изготовлению «прутиков» не люблю, но когда начинается само плетение, забываю обо всем. Хочется быстрее увидеть конечный результат. Первое время было видно много ошибок, но с каждым разом у меня получается все лучше и лучше. Вазочки, шкатулки, корзинки из газет делаю не только для себя, но и в подарок. А теперь вот и в выставке участвую.











Воспитанница объединения по интересам «Калейдоскоп» Инесса Пашкевич в рукоделии предпочитает модный материал — фоамиран. Как настоящий профессионал, девочка оценивает его бархатистость, легкость, устойчивость к солнцу, влаге… Инесса делает красивые цветочные композиции. Экспериментируя с оттенками, добивается большого сходства с натуральными цветами. Осталось только придумать ароматы для своих «растений».

Галина ШЛЕМПО.