|
В Витебске откроется большой магазин товаров для дома
24.04.2019 08:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 26 апреля откроется первый магазин товаров для дома сети FOROOM. Он расположится на втором этаже универмага на улице Замковой,
В магазине можно будет купить посуду от отечественных и зарубежных производителей, предметы домашнего обихода, аксессуары для интерьера, сувениры, канцелярские принадлежности, товары для творчества, галантерею и т.д.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Магазин расположится на втором этаже универмага на улице Замковой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)