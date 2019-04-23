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В Витебске откроется большой магазин товаров для дома

24.04.2019 08:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 26 апреля откроется первый магазин товаров для дома сети FOROOM. Он расположится на втором этаже универмага на улице Замковой, сообщает портал gorodvitebsk.by.

В магазине можно будет купить посуду от отечественных и зарубежных производителей, предметы домашнего обихода, аксессуары для интерьера, сувениры, канцелярские принадлежности, товары для творчества, галантерею и т.д.

 
Теги: Витебск
 
 
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Магазин расположится на втором этаже универмага на улице Замковой.
 
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