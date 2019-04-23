Пылевая буря из Африки дошла до Польши. Стоит ли опасаться белорусам

Источник материала: Tut.by

Европу настигла буря пыли из африканской пустыни Сахара. Она уже дошла до Польши. Стоит ли опасаться белорусам?



Пылевая буря в Польше. Фото: twitter-аккаунт nadvorie со ссылкой на Beata Wyszczelska / Grzegorz Zawiślak

О том, что на Беларусь идет пылевая буря из Африки, написали в twitter-аккаунте nadvorie .

«Если присмотреться, то уже сейчас виден белесый цвет неба, а вблизи горизонта все подернуто дымкой (на самом деле это пыль). Закаты должны начаться кровавые», — говорится там.

На сайте www.severe-weather.eu сообщается, что пыль из Сахары проникает в Восточную Европу. Речь идет о Польше и Украине. Также она может затронуть страны Балтии. В Польше уже публикуют фотографии столбов пыли.



Фото: NewGrodno.by

Издание NewGrodno.by тоже сообщает, что песчаная буря уже дошла до Гродно.

Видео: NewGrodno.by

В группе Вконтакте «ЧП Беларусью Будь в курсе!» появились видео со столбами пыли в Узденском и Крупском районах. Читатель TUT.BY Андрей прислал в редакцию видео пыли из Лунинецкого района:

В «Белгидромете» рассказали, что во многих городах Беларуси действительно наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха пылью.

— Но в ближайшее время существенного увеличения количества пыли не прогнозируется, — пояснили специалисты.

Синоптики объяснили, что сейчас в Беларуси преобладает ветер юго-восточного направления. Это значит, что воздушные массы поступают с востока Украины, а не со стороны Польши. Но не исключено, что пыль из Африки может влиять на состояние воздуха и у нас — из-за трансграничного переноса пыли на дальние расстояния есть вероятность, что ее количество увеличится и в воздухе Беларуси.

Однако основная причина загрязнения воздуха у нас в стране другая.

— Во многих городах Беларуси, где проводятся наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, действительно наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха пылью. Основная причина: в стране на протяжении длительного периода времени отсутствуют осадки, — сообщили в «Белгидромете».

Специалисты отмечают, что именно из-за того, что нет дождя, воздух в Беларуси сейчас загрязнен твердыми частицами. Есть единичные случаи превышений нормативов качества по газообразным веществам.