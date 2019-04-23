|
Пылевая буря из Африки дошла до Польши. Стоит ли опасаться белорусам
24.04.2019 12:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Европу настигла буря пыли из африканской пустыни Сахара. Она уже дошла до Польши. Стоит ли опасаться белорусам?
О том, что на Беларусь идет пылевая буря из Африки, написали в twitter-аккаунте
«Если присмотреться, то уже сейчас виден белесый цвет неба, а вблизи горизонта все подернуто дымкой (на самом деле это пыль). Закаты должны начаться кровавые», — говорится там.
На сайте
Издание NewGrodno.by тоже сообщает, что песчаная буря уже дошла до Гродно.Видео: NewGrodno.by
В группе Вконтакте «ЧП Беларусью Будь в курсе!» появились видео со столбами пыли в Узденском и
В «Белгидромете» рассказали, что во многих городах Беларуси действительно наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха пылью.
— Но в ближайшее время существенного увеличения количества пыли не прогнозируется, — пояснили специалисты.
Синоптики объяснили, что сейчас в Беларуси преобладает ветер юго-восточного направления. Это значит, что воздушные массы поступают с востока Украины, а не со стороны Польши. Но не исключено, что пыль из Африки может влиять на состояние воздуха и у нас — из-за трансграничного переноса пыли на дальние расстояния есть вероятность, что ее количество увеличится и в воздухе Беларуси.
Однако основная причина загрязнения воздуха у нас в стране другая.
— Во многих городах Беларуси, где проводятся наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, действительно наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха пылью. Основная причина: в стране на протяжении длительного периода времени отсутствуют осадки, — сообщили в «Белгидромете».
Специалисты отмечают, что именно из-за того, что нет дождя, воздух в Беларуси сейчас загрязнен твердыми частицами. Есть единичные случаи превышений нормативов качества по газообразным веществам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пыль из Сахары проникает в Восточную Европу. Речь идет о Польше и Украине. Также она может затронуть страны Балтии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)