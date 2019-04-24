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Три дня пожара на Полесье: белорусские спасатели уже помогают тушить огонь и в украинской деревне
25.04.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Три дня бушует пожар на Ольманских болотах в Столинском районе. Тем временем белорусские спасатели по просьбе украинских коллег помогают жителям деревни Дроздынь недалеко от границы,
Продолжается ликвидация
«Огонь бушует вдали от белорусских населенных пунктов, однако днем от украинских коллег поступила просьба о помощи жителям деревни Дроздынь», — рассказали в ведомстве.
Это населенный пункт на расстоянии менее 2 км от границы с Беларусью. По соглашению двух стран и при полном содействии пограничных служб два боевых расчета МЧС Беларуси уже пересекли границу и вместе с украинскими спасателями борются с огнем.
«Ведется постоянный мониторинг обстановки и ликвидация крупного очага как на территории Беларуси, так и на территории Украины», — добавили в МЧС.
Напомним, по данным на 9.00 четверга, площадь возгорания
Сразу за деревней Ольманы в Столинском районе на юг тянутся верховые болота — более чем на сотню километров. Ольманские болота — крупнейший в Европе цельный лесо-болотный комплекс.
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В этом районе уже три дня горят леса и растительность.
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