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Три дня пожара на Полесье: белорусские спасатели уже помогают тушить огонь и в украинской деревне

25.04.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три дня бушует пожар на Ольманских болотах в Столинском районе. Тем временем белорусские спасатели по просьбе украинских коллег помогают жителям деревни Дроздынь недалеко от границы, сообщает пресс-служба МЧС.

Продолжается ликвидация крупного пожара растительности и леса в Столинском районе. На вертолетах Ми-8 доставляют и сбрасывают воду в труднодоступные участки.

«Огонь бушует вдали от белорусских населенных пунктов, однако днем от украинских коллег поступила просьба о помощи жителям деревни Дроздынь», — рассказали в ведомстве.

Это населенный пункт на расстоянии менее 2 км от границы с Беларусью. По соглашению двух стран и при полном содействии пограничных служб два боевых расчета МЧС Беларуси уже пересекли границу и вместе с украинскими спасателями борются с огнем.

«Ведется постоянный мониторинг обстановки и ликвидация крупного очага как на территории Беларуси, так и на территории Украины», — добавили в МЧС.

Напомним, по данным на 9.00 четверга, площадь возгорания составляла порядка 200 га. Минлесхоз уточнял, что пожар пришел в Беларусь со стороны Украины. «Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью», — говорили в МЧС.

Сразу за деревней Ольманы в Столинском районе на юг тянутся верховые болота — более чем на сотню километров. Ольманские болота — крупнейший в Европе цельный лесо-болотный комплекс.

 
 
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