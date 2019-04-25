В Витебске идет суд по делу о травме на заводе. Девушке, потерявшей за станком руку, нужен адвокат

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Витебска рассматривает дело в отношении 54-летнего директора ООО «ДелиОст» Олега Радевича, которого обвиняют в нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. В марте 2016 года на этом предприятии 34-летняя сортировщица Ольга Витковская (Товпенец) получила увечье — ей отрезало станком левую кисть.



Ольга Витковская (в 2016 году, на момент ЧП, носила другую фамилию — Товпенец). Фото: личный архив

Судебные слушания по этому делу начались в понедельник, 22 апреля, и должны были продолжаться всю рабочую неделю. Однако в первый же день судья объявил перерыв в процессе — до 2 мая.

Обвиняемый Олег Радевич подал несколько ходатайств. В частности, он попросил приобщить к материалам дела диск с видеозаписью, как работает станок, за которым трудилась пострадавшая женщина. Запись исследуют в суде.

Следующее заседание пройдет 2 мая.

— Директор предприятия заявил, что не получил бумагу о том, что следователь передал дело прокурору для направления в суд, — пояснила TUT.BY Ольга Витковская.

По ее словам, Радевич настаивает, чтобы с него сняли обвинение в нарушении правил охраны труда — по его мнению, недостаточно доказательств. Мужчина требует проведения следственного эксперимента на предприятии.



Ольга Витковская (Товпенец) в больнице после операции, 2016 год. Фото: Дмитрий Миртич, «Народные новости Витебска»

У Ольги Витковской на суде нет защитника — женщина пока не работает и не может оплатить его услуги.

Напомним, в 2016 году, когда в отношении Олега Радевича возбудили уголовное дело, помимо нарушения правил охраны труда, его обвинили еще и в служебном подлоге.

Как установило следствие, руководитель, чтобы избежать ответственности, «умышленно, посредством использования других неустановленных лиц» внес в документы заведомо ложные записи о том, что Товпенец (Витковская) прошла инструктажи по технике безопасности и стажировку. Более того, учинил об этом подписи в документах — якобы расписалась в этом сама работница. Но почерковедческая экспертиза установила, что это не так.

Но уголовное дело поступило в прокуратуру уже через три года после ЧП — 18 марта 2019 года. И обвинение в совершении служебного подлога с директора предприятия сняли — за истечением сроков давности. Это преступление относится «к категории не представляющих большой общественной опасности, за которое срок давности для привлечения к уголовной ответственности составляет 2 года», сообщили в прокуратуре.

Сейчас директора предприятия обвиняют в том, что он не обеспечил безопасную работу за шипорезным станком, на котором получила травму Ольга, не организовал с ней инструктажа по технике безопасности, обучение и стажировку, при этом допустил ее к самостоятельной работе на деревообрабатывающем оборудовании — без соответствующей квалификации и разряда.