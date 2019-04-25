ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Европейская XIII неделя иммунизации

26.04.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

С 24 по 30 апреля в странах европейского региона, в том числе в Республике Беларусь, проводится Европейская неделя иммунизации. Ее девиз в этом году — «Предупредить. Защитить, Привить».

Кампания 2019 года посвящена людям, которые вносят вклад в работу по обеспечению защиты здоровья и жизни как взрослого, так и детского населения: это и медицинские работники, которые проводят вакцинацию, и родители, которые принимают решение прививать своих детей, и все люди, которые интересуются вопросами иммунопрофилактики и распространяют научно обоснованную информацию для повышения осведомленности населения.

Консультации по вопросам иммунопрофилактики инфекционных заболеваний можно получить по телефонам «горячей линии»: в учреждении здравоохранения «Несвижская центральная районная больница» — 6-83-67; в государственном учреждении «Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии» — 2-53-01, 2-18-01.

Ирина ШИМАНСКАЯ,

главный государственный санитарный

врач Несвижского района.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 24 по 30 апреля в странах европейского региона, в том числе в Республике Беларусь, проводится Европейская неделя иммунизации. Ее
 
Новости дня
Новости общества
 
﻿Умеет учить тот, кто учит интересно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика