Европейская XIII неделя иммунизации

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 24 по 30 апреля в странах европейского региона, в том числе в Республике Беларусь, проводится Европейская неделя иммунизации. Ее девиз в этом году — «Предупредить. Защитить, Привить».

Кампания 2019 года посвящена людям, которые вносят вклад в работу по обеспечению защиты здоровья и жизни как взрослого, так и детского населения: это и медицинские работники, которые проводят вакцинацию, и родители, которые принимают решение прививать своих детей, и все люди, которые интересуются вопросами иммунопрофилактики и распространяют научно обоснованную информацию для повышения осведомленности населения.

Консультации по вопросам иммунопрофилактики инфекционных заболеваний можно получить по телефонам «горячей линии»: в учреждении здравоохранения «Несвижская центральная районная больница» — 6-83-67; в государственном учреждении «Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии» — 2-53-01, 2-18-01.

Ирина ШИМАНСКАЯ,

главный государственный санитарный

врач Несвижского района.