Чернобыльская трагедия: 33 года спустя

Источник материала: Радзiма

Сегодня, 26 апреля, в Беларуси отмечается скорбная дата — Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

Со дня трагедии в Чернобыле прошло уже 33 года. Сейчас в Могилёвской области радиоактивному загрязнению подвержены территории 14 районов, это Белыничский, Бобруйский, Быховский, Кировский, Климовичский, Кличевский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Могилёвский, Мстиславский, Славгородский, Чаусский и Чериковский. Пять из них — Быховский, Костюковичский, Краснопольский, Славгородский, Чериковский — входят в перечень наиболее загрязненных радионуклидами районов Республики Беларусь (всего в этом списке 21 район).

В этих пяти районах в зоне радиоактивного загрязнения (по состоянию на 1 января 2019 года) расположен 691 населенный пункт, живет там 103 тысячи человек. Больше всего таких населенных пунктов в Быховском районе — 176 (32,1 тысячи человек). В Бобруйском районе нет загрязненных населенных пунктов, только сельхозугодья, а в остальных восьми районах из вышеназванных 14 в зоне загрязнения расположено 255 населенных пунктов (32,3 тысячи человек).

После катастрофы на Чернобыльской АЭС в Могилёвской области было упразднено 21 сельскохозяйственное предприятие, а из сельхозоборота выведено более 46,5 тысячи гектаров. С 1998 года начали проводиться мероприятия по переводу земель из разряда земель отчуждения в сельхозоборот, за это время переведено 2 548 гектаров, еще 216 гектаров земель отчуждения переведено в ограниченное пользование сельскохозяйственных земель.

В результате природных процессов фиксации в почве радионуклидов и проведения защитных мероприятий отмечается постепенное снижение величины перехода радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию.

Так, зерно, картофель и овощи, производимые сельскохозяйственными предприятиями области и в личных подсобных хозяйствах, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических нормативов по содержанию цезия-137 и стронция-90. С 2006 года в общественном секторе не регистрируется молоко с превышением норматива по содержанию цезия-137, в 2017—2018 годах случаев появления такого молока не зарегистрировано и в личных подсобных хозяйствах. Система контрмер и жесткого радиационного контроля качества мяса в общественном секторе производства обеспечивает также соответствие качества свинины и говядины требованиям радиационной безопасности.

Сейчас основная проблема, связанная с загрязненными продуктами, — это неконтролируемое употребление в пищу дикорастущих грибов, ягод и мяса дичи. Площадь лесного фонда Могилёвской области, загрязненная цезием-137, составляет 388,5 тыс. га, это почти 32 % от общей площади лесного фонда Могилёвского ГПЛХО. Десять лесхозов области ранжированы в зависимости от степени тяжести радиоактивного загрязнения (по убыванию), открывает этот список Краснопольский лесхоз, замыкает — Горецкий. Глусского района в этом печальном «рейтинге» нет.

В области реализуется Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, включающая несколько направлений. Так, мероприятия по социальной защите, медицинскому обеспечению, санаторно-курортному лечению и оздоровлению населения предполагают предоставление льгот и компенсаций (в 2018 году на эти цели было направлено больше 7 016 тысяч рублей). На организацию бесплатного питания 12 тысяч учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на загрязненной территории, было направлено свыше 5 200 тысяч рублей. Для школ загрязненных районов по этой программе приобреталось технологическое и холодильное оборудование: в 2011—2015 гг. приобретено 56 единиц технологического и 8 единиц холодильного оборудования для пищеблоков учреждений образования Быховского, Кировского, Славгородского и Чериковского районов.

В 2019 году из республиканского бюджета на предоставление льгот и компенсаций пострадавшему населению и на организацию

бесплатного питания учащихся выделена сумма 13 056 тысяч рублей.

На мероприятия по социально-экономическому развитию пострадавших регионов в 2018 году из республиканского бюджета направлено 15 736,6 тысячи рублей. Эти средства были вложены в газификацию жилищного фонда аг. Ленина Краснопольского района, в строительство станций обезжелезивания воды в Славгороде, аг. Лопатичи Славгородского района и аг. Антоновка Чаусского района, в реконструкцию здания районного Дома культуры и строительство биатлонного стрельбища и лыжероллерной трассы в Чаусах, в реконструкцию молочнотоварной фермы в Быховском районе, в строительство свиноводческого комплекса в Славгородском районе, в приобретение 35 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования для сельхозорганизаций, расположенных на радиоактивно загрязненных землях, и в другие объекты.

Согласно Закону «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» к гражданам, пострадавшим от чернобыльской катастрофы, относятся участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС и население, потерпевшее от катастрофы на ЧАЭС.

Участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС принимало большое количество граждан нашей страны в молодом возрасте. Для значительной части бывших ликвидаторов наступает время выхода на пенсию. Законом для данной категории граждан установлен льготный порядок выхода на пенсию по возрасту. Также участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС имеют дополнительные льготы, в том числе на первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения и определение в учреждения социального обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание, выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 % среднедневного заработка за календарные дни, удостоверенные листком нетрудоспособности, использование трудового отпуска в летнее или другое удобное время и другие.

Ряд дополнительных льгот предоставляется инвалидам 1-й, 2-й и 3-й группы вследствие катастрофы на ЧАЭС, среди них — использование трудового отпуска в летнее или другое удобное время, преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников при равной производительности труда и квалификации и другие.

Дополнительные льготы и права имеют также граждане, эвакуированные, отселенные, самостоятельно выехавшие с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения.

Подготовила О. ВАСИЛЕВСКАЯ