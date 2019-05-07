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Заминированная ратуша, руины и лимит на стройку частного жилья. Каким был Витебск после войны
08.05.2019 10:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1945-й год. Война закончилась, но принесла огромные потери. Возвращение к мирной жизни было радостным и одновременно сложным. Как выглядел Витебск после трехлетней оккупации, рассказывают фотографии из фондов областного краеведческого музея.
Витебск в 1945 году снимали как местные фотографы, так и мастера из других городов. Один из них — архитектор из Москвы Андрей Жарков. В сентябре 1945 года отдел благоустройства городского коммунального хозяйства заключил с ним договор о выполнении 100 фотографий с видами Витебска. Все они сохранились.
Восстанавливать предприятия и «чыгунку» начали сразу же. Руины разбирали горожане и пленные немцы
Большинство снимков отражает состояние предприятий в 1945 году.
До войны Витебск был крупным промышленным центром республики. Несмотря на то, что практически все заводы и фабрики были разрушены, многие из них начали давать продукцию уже в первый год после освобождения.
К началу 1945 года частично восстановили и ввели в эксплуатацию швейную фабрику «Знамя индустриализации», хлебокомбинат, мясокомбинат и черепичный завод. К началу 1946 года заработали еще 11 предприятий. В частности, станкостроительный завод имени Кирова, завод заточных станков, чулочно-трикотажная фабрика имени КИМ, обувная фабрика «Красный Октябрь» и другие. Практически все эти объекты запечатлены на снимках Жаркова.
Первые годы работы предприятий были сложными: не хватало материалов для восстановления, оборудования, сырья. Соответственно, и качество продукции не всегда соответствовало требованиям. В Витебск поступала помощь с предприятий из других городов. Например, для восстановления работы колбасного цеха мясокомбината перевезли оборудование из Бешенковичей.
Московский фотограф запечатлел не только восстановленные предприятия, но и те, которые не возобновили работу после войны: чулочно-трикотажную фабрику имени Клары Цеткин, щетинно-щеточный комбинат, зеркальную и очковую фабрики, швейную фабрику «Профинтерн», льнопрядильную фабрику «Двина».
Требовалось оперативно восстановить железнодорожное сообщение. Это начали делать сразу же после освобождения города: расчищать руины на разрушенном вокзале и в его окрестностях горожанам помогали красноармейцы. Однако работы было много, и разбор завалов растянулся на некоторое время.
Витебские железнодорожники ремонтировали вагоны и пути, паровозное депо. Уже через 9 дней после освобождения Витебска — 9 июля, на фронт в сторону Полоцка со станции Городок пошел первый поезд. В марте 1945 года заработал цех промывочного ремонта паровозов.
В сентябре 1945 года горисполком решил строить новое здание железнодорожного вокзала. Проект предусматривал помещения для почтово-телеграфного отделения с переговорным пунктом, телефонным аппаратом и сберкассой, а также отдельную «правительственную комнату». В привокзальных зданиях планировали открыть гостиницу и комбинат бытового обслуживания (с душем, починочными мастерскими, парикмахерской и т.п.).
К разборке руин привлекли пленных немцев.
Стройку нового вокзала закончили через семь лет — в 1952-м.
Горожанам разрешили строить небольшие домики. Пока возводили мост через Двину, ходил паром
Остро стоял вопрос жилья: деревянная и каменная застройка была разрушена на 90%. С предприятиями, учреждениями и организациями заключали договора на восстановление жилых и административных зданий. Однако процесс шел медленно.
В каждом районе города выделили участки для индивидуального строительства. Для этого можно было получить ссуду в областном коммунальном банке. В январе 1945 года горисполком утвердил проект типовой застройки 1-квартирного жилого дома — наружным размером 6,5×7,5 метра. Увеличивать эти габариты запрещалось.
Строительство частных домов, к сожалению, не попало в объектив Андрея Жаркова. Но по его снимкам можно судить о степени разрушений в некоторых районах города.
К осени 1945 года ввели в строй многие здания и сооружения. Среди них были и мосты. К их строительству привлекали нерабочее население и сотрудников разных учреждений.
В мае 1945-го открыли мост через Витьбу (ныне Октябрьский мост), а в июне построили мост через Лучосу (современный мост имени Шмырева).
А вот восстановление Кировского моста через Западную Двину стало долгостроем. Пока его строили, горожане пользовались паромной переправой, соединявшей улицы Толстого и Энгельса.
Этот «вид транспорта» был востребован — только в мае 1945 года паром перевез почти 121,5 тысячи человек. Однако люди нередко ждали переправы на другой берег от 40 минут до часа. Подходы к парому и посадочные площадки были не благоустроены, не освещались в темное время суток. Порой пассажиров дополнительно перевозила дежурная лодка.
На 1 января 1945 года в городе работали 9 школ, а к концу года — уже 15. Шли занятия и в педагогическом и ветеринарном институтах.
Многие довоенные здания учебных заведений были разрушены, поэтому приходилось заниматься в приспособленных помещениях.
Например, пединститут сразу после освобождения, в августе-сентябре 1944 года, размещался на третьем этаже СШ № 10 «в нескольких помещениях без окон и дверей». В октябре 1944 года занятия шли уже в другом здании — в общежитии этого вуза. Там пединститут размещался, пока не восстановили здание на улице Пушкинской.
Студентам ветеринарного института повезло — главный учебный корпус сохранился неплохо. Это здание, построенное для поземельно-крестьянского банка, находилось не в самом центре города (нынешний адрес — улица 1-я Доватора, 7/11). Возможно, это и помогло ему уцелеть.
На одном из снимков фотограф запечатлел занятия в ветеринарном институте.
Как город возрождал культурную жизнь и свои памятники
В октябре 1944 года из эвакуации вернулся 2-й Белорусский государственный театр. Ему пришлось искать новое помещение: занимаемое им до войны здание на площади Ленина было разрушено. Первые спектакли БГТ-2 шли на сцене уцелевшего Клуба металлистов (ныне здание на улице Энгельса, 2).
В августе 1944 года состоялись первые сеансы в кинотеатре «Спартак» (сейчас Дом кино). В то время, когда фотограф Жарков снимал его здание, тут демонстрировался художественный фильм «Поединок» — это видно на афишах.
В войну сильно пострадали и многие памятники архитектуры. Среди сохранившихся — бывшая городская ратуша. До войны в ней размещался исторический музей. Оккупационные власти разместили здесь радиоузел и казарму для солдат-связистов. При отступлении немцы заминировали здание. Саперы обнаружили в нем 150 тонн снарядов и 15 тонн взрывчатки!
1 июля 1944 года музей возобновил работу, а ровно через год открылась первая выставка — «Витебская область в годы Великой Отечественной войны». В то время учреждение занимало только один этаж нынешнего здания, на втором и третьем этажах размещалась телефонная станция.
Жителям Витебска предстояло еще многое сделать для возрождения города.
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Как выглядел Витебск после трехлетней оккупации - рассказывают фотографии из фондов областного краеведческого музея.
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