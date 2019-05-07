Заминированная ратуша, руины и лимит на стройку частного жилья. Каким был Витебск после войны

Источник материала: Tut.by

1945-й год. Война закончилась, но принесла огромные потери. Возвращение к мирной жизни было радостным и одновременно сложным. Как выглядел Витебск после трехлетней оккупации, рассказывают фотографии из фондов областного краеведческого музея.



Разрушенный Витебск. Вид на центр с Успенской горы. Сентябрь 1945 года. Фото Андрея Жаркова из фондов Витебского областного краеведческого музея

Витебск в 1945 году снимали как местные фотографы, так и мастера из других городов. Один из них — архитектор из Москвы Андрей Жарков. В сентябре 1945 года отдел благоустройства городского коммунального хозяйства заключил с ним договор о выполнении 100 фотографий с видами Витебска. Все они сохранились.

Восстанавливать предприятия и «чыгунку» начали сразу же. Руины разбирали горожане и пленные немцы

Большинство снимков отражает состояние предприятий в 1945 году.

До войны Витебск был крупным промышленным центром республики. Несмотря на то, что практически все заводы и фабрики были разрушены, многие из них начали давать продукцию уже в первый год после освобождения.

К началу 1945 года частично восстановили и ввели в эксплуатацию швейную фабрику «Знамя индустриализации», хлебокомбинат, мясокомбинат и черепичный завод. К началу 1946 года заработали еще 11 предприятий. В частности, станкостроительный завод имени Кирова, завод заточных станков, чулочно-трикотажная фабрика имени КИМ, обувная фабрика «Красный Октябрь» и другие. Практически все эти объекты запечатлены на снимках Жаркова.



Разрушенный ликероводочный завод. Сентябрь 1945 года. Фото Андрея Жаркова из фондов Витебского областного краеведческого музея



Восстановленный цех чулочно-трикотажной фабрики имени КИМ. Сентябрь 1945 года. Фото Андрея Жаркова из фондов Витебского областного краеведческого музея

Первые годы работы предприятий были сложными: не хватало материалов для восстановления, оборудования, сырья. Соответственно, и качество продукции не всегда соответствовало требованиям. В Витебск поступала помощь с предприятий из других городов. Например, для восстановления работы колбасного цеха мясокомбината перевезли оборудование из Бешенковичей.

Московский фотограф запечатлел не только восстановленные предприятия, но и те, которые не возобновили работу после войны: чулочно-трикотажную фабрику имени Клары Цеткин, щетинно-щеточный комбинат, зеркальную и очковую фабрики, швейную фабрику «Профинтерн», льнопрядильную фабрику «Двина».



Разрушенная фабрика имени Клары Цеткин. Сентябрь 1945 года. Фото Андрея Жаркова из фондов Витебского областного краеведческого музея

Требовалось оперативно восстановить железнодорожное сообщение. Это начали делать сразу же после освобождения города: расчищать руины на разрушенном вокзале и в его окрестностях горожанам помогали красноармейцы. Однако работы было много, и разбор завалов растянулся на некоторое время.

Витебские железнодорожники ремонтировали вагоны и пути, паровозное депо. Уже через 9 дней после освобождения Витебска — 9 июля, на фронт в сторону Полоцка со станции Городок пошел первый поезд. В марте 1945 года заработал цех промывочного ремонта паровозов.



Разрушенное паровозное депо станции Витебск. Сентябрь 1945 года. Фото Андрея Жаркова из фондов Витебского областного краеведческого музея

В сентябре 1945 года горисполком решил строить новое здание железнодорожного вокзала. Проект предусматривал помещения для почтово-телеграфного отделения с переговорным пунктом, телефонным аппаратом и сберкассой, а также отдельную «правительственную комнату». В привокзальных зданиях планировали открыть гостиницу и комбинат бытового обслуживания (с душем, починочными мастерскими, парикмахерской и т.п.).

К разборке руин привлекли пленных немцев.

Стройку нового вокзала закончили через семь лет — в 1952-м.

Горожанам разрешили строить небольшие домики. Пока возводили мост через Двину, ходил паром

Остро стоял вопрос жилья: деревянная и каменная застройка была разрушена на 90%. С предприятиями, учреждениями и организациями заключали договора на восстановление жилых и административных зданий. Однако процесс шел медленно.

В каждом районе города выделили участки для индивидуального строительства. Для этого можно было получить ссуду в областном коммунальном банке. В январе 1945 года горисполком утвердил проект типовой застройки 1-квартирного жилого дома — наружным размером 6,5×7,5 метра. Увеличивать эти габариты запрещалось.

Строительство частных домов, к сожалению, не попало в объектив Андрея Жаркова. Но по его снимкам можно судить о степени разрушений в некоторых районах города.



Разрушения в Железнодорожном районе города. Сентябрь 1945 года. Фото Андрея Жаркова из фондов Витебского областного краеведческого музея

К осени 1945 года ввели в строй многие здания и сооружения. Среди них были и мосты. К их строительству привлекали нерабочее население и сотрудников разных учреждений.

В мае 1945-го открыли мост через Витьбу (ныне Октябрьский мост), а в июне построили мост через Лучосу (современный мост имени Шмырева).



Восстановленный мост через Витьбу (современный Октябрьский мост). Сентябрь 1945 года. Фото Андрея Жаркова из фондов Витебского областного краеведческого музея

А вот восстановление Кировского моста через Западную Двину стало долгостроем. Пока его строили, горожане пользовались паромной переправой, соединявшей улицы Толстого и Энгельса.

Этот «вид транспорта» был востребован — только в мае 1945 года паром перевез почти 121,5 тысячи человек. Однако люди нередко ждали переправы на другой берег от 40 минут до часа. Подходы к парому и посадочные площадки были не благоустроены, не освещались в темное время суток. Порой пассажиров дополнительно перевозила дежурная лодка.



Паромная переправа через Западную Двину. Сентябрь 1945 года. Фото Андрея Жаркова из фондов Витебского областного краеведческого музея

На 1 января 1945 года в городе работали 9 школ, а к концу года — уже 15. Шли занятия и в педагогическом и ветеринарном институтах.



Здание средней школы № 10. Сентябрь 1945 года. Фото Андрея Жаркова из фондов Витебского областного краеведческого музея

Многие довоенные здания учебных заведений были разрушены, поэтому приходилось заниматься в приспособленных помещениях.

Например, пединститут сразу после освобождения, в августе-сентябре 1944 года, размещался на третьем этаже СШ № 10 «в нескольких помещениях без окон и дверей». В октябре 1944 года занятия шли уже в другом здании — в общежитии этого вуза. Там пединститут размещался, пока не восстановили здание на улице Пушкинской.



Здание общежития пединститута на проспекте Фрунзе. Сентябрь 1945 года. Фото Андрея Жаркова из фондов Витебского областного краеведческого музея

Студентам ветеринарного института повезло — главный учебный корпус сохранился неплохо. Это здание, построенное для поземельно-крестьянского банка, находилось не в самом центре города (нынешний адрес — улица 1-я Доватора, 7/11). Возможно, это и помогло ему уцелеть.

На одном из снимков фотограф запечатлел занятия в ветеринарном институте.



Занятия в ветеринарном институте. Сентябрь 1945 года. Фото А. Жаркова из фондов Витебского областного краеведческого музея

Как город возрождал культурную жизнь и свои памятники

В октябре 1944 года из эвакуации вернулся 2-й Белорусский государственный театр. Ему пришлось искать новое помещение: занимаемое им до войны здание на площади Ленина было разрушено. Первые спектакли БГТ-2 шли на сцене уцелевшего Клуба металлистов (ныне здание на улице Энгельса, 2).



Разрушенное здание театра на площади Ленина. Сентябрь 1945 года. Фото Андрея Жаркова из фондов Витебского областного краеведческого музея

В августе 1944 года состоялись первые сеансы в кинотеатре «Спартак» (сейчас Дом кино). В то время, когда фотограф Жарков снимал его здание, тут демонстрировался художественный фильм «Поединок» — это видно на афишах.



Кинотеатр «Спартак». Сентябрь 1945 года. Фото Андрея Жаркова из фондов Витебского областного краеведческого музея

В войну сильно пострадали и многие памятники архитектуры. Среди сохранившихся — бывшая городская ратуша. До войны в ней размещался исторический музей. Оккупационные власти разместили здесь радиоузел и казарму для солдат-связистов. При отступлении немцы заминировали здание. Саперы обнаружили в нем 150 тонн снарядов и 15 тонн взрывчатки!

1 июля 1944 года музей возобновил работу, а ровно через год открылась первая выставка — «Витебская область в годы Великой Отечественной войны». В то время учреждение занимало только один этаж нынешнего здания, на втором и третьем этажах размещалась телефонная станция.



Здание исторического музея (бывшая городская ратуша). Сентябрь 1945 года. Фото Андрея Жаркова из фондов Витебского областного краеведческого музея

Жителям Витебска предстояло еще многое сделать для возрождения города.