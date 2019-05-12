13 мая: этот день в истории

Источник материала: Полымя





ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

РОДИЛИСЬ

1804 год — Хомяков Алексей Степанович, русский религиозный философ, писатель, поэт, публицист. Его статьей «О старом и новом» (1839), распространявшейся в списках, датируется зарождение славянофильства. Умер в 1860 году.

1809 год — Джусти Джузеппе, итальянский поэт. Автор политических сатир, поэтических произведений об исторических судьбах Италии. Умер в 1850 году.

1844 год — Брешко-Брешковская (урожд. Вериго) Екатерина Константиновна, деятель революционного движения. В революционных кругах была известна как «бабушка русской революции». В 1873 году в Киеве примкнула к революционным народникам. В 1874 году один из создателей «Киевской коммуны»; летом под именем солдатки Феклы Косой участвовала в «хождении в народ». В сентябре 1874 года арестована, после 3-годичного заключения по «процессу 193-х» приговорена к 5 годам каторжных работ в Сибири. С 1881 года за попытку побега вновь приговорена к 4 годам каторжных работ (в общей сложности лишена свободы на 22 года). В 1896 году амнистирована. В 1899 году вместе с А.О.Бонч-Осмоловским, Г.А.Гершуни образовала в Минске Рабочую партию политического освобождения России. Осенью 1901 года участвовала в создании Боевой организации социалистов-революционеров, в 1902-м — Крестьянского союза партии социалистов-революционеров. С 1903 года в Швейцарии, с 1905-го в России, член ЦК и лидер правого крыла партии эсеров. В 1907-1917 годах в ссылке в Сибири. В 1919 году выехала в США, осталась в эмиграции (Париж, Прага). Умерла в 1934 году.

1934 год — Салтыков Алексей Александрович, российский кинорежиссер, народный артист РСФСР. Снял фильмы «Мой друг Колька», «Председатель», «Емельян Пугачев», «Сибирячка» и др. Умер в 1993 году.

1939 год — Кейтель Харви, американский киноактер. Снимался в фильмах «Кто стучится в дверь мою», «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Таксист» и др.

1949 год — Кравченко Сергей Всеволодович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (2000). В 1971 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Среди ролей: Данилка («Разоренное гнездо» Я.Купалы), Дамаш («Князь Витовт» А.Дударева), Ростанев («Вечный Фома» В.Бутромеева) и др. Умер в 2014 году.

1954 год — Соколовский Михаил Игнатьевич, вице-адмирал (2005). В 1976 году окончил Высшее военно-морское училище им.Дзержинского, в 1991-м Военно-морскую академию им.Кузнецова. В 1976-1989 и 1991-2004 годах служил на Северном флоте на командных должностях. С 2004 года начальник Управления государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Министерства обороны Российской Федерации.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память святого апостола Иакова Зеведеева, мученика Максима, святителя Никиты, епископа Новгородского, святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Яков. Теплый вечер и звездная тихая ночь — к урожаю и ветреному лету. Теплый день с дождем предвещал на полях обильные хлеба.

С Якова (30 апреля по старому стилю) прекращали всякое сватовство. Наступающий май очень «невыгоден» для новобрачных. Всякое предложение о сватовстве считалось делом обидным и даже зазорным. В старину строго держались этой приметы.

ИМЕНИНЫ

православные: Василия, Доната, Игната, Максима, Никиты, Якова;

католические: Глории, Жанны, Магдалены, Андрея, Германа, Роберта.

БЕЛТА.-