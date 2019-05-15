Живой резонанс

Источник материала: Газета Авангард

В прошлую пятницу Президент Республики Беларусь обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Парламенту. О том главном, на что они обратили внимание, «Авангарду» рассказали парламентарии, представители районной власти и профсоюза.





Галина Мельникова, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

– Начну с того, что ежегодное Послание Президента в нынешнем году имело свою отличительную особенность: оно основывалось на тех житейских вопросах, которые были направлены во время подготовки «Большого разговора» Президента с представителями средств массовой информации, экспертного сообщества и общественности. В Послании Президентом были обозначены главные задачи «завтрашнего дня».

Одним из ключевых аспектов Послания был вопрос безопасности нашей страны, так как сегодня напряженная обстановка в мире вызывает беспокойство. Мы это видим и на примере наших соседей. Большое внимание в Послании глава государства уделил экономическому развитию страны. Ну и, конечно, в центре особого внимания Президента – конкретный человек, проблемы которого должны решаться оперативно и качественно.

Я задала главе государства житейский вопрос, который касался строительства жилья для многодетных семей в сельской местности согласно Указу №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». У сельчан должна быть возможность самим делать выбор: где они хотят жить – в сельской местности или в городе, и какое именно жилье они хотят строить или приобретать, будет это многоквартирная или индивидуальная застройка. Президент согласился с моими аргументами и дал поручение правительству в ближайшее время внести предложения по данной теме, подчеркнув при этом, что государство не просто должно помогать приобрести жилье в деревне, а прежде всего помочь человеку, который готов там жить и трудиться.

Николай Васильков, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

– В Послании глава государства представил детальный анализ основополагающих сфер деятельности и поставил конкретные задачи на ближайшую перспективу. Основной упор он сделал на развитии экономики, ведь главный индикатор успешно развивающегося государства – сильная экономика. Большое внимание было уделено и модернизации. Глава государства отметил, что в последние годы в стране модернизировано более пятисот крупных промышленных предприятий, однако, констатировал белорусский лидер, модернизация отдельных предприятий неоправданно затянулась. Александр Лукашенко указал на необходимость активизироваться в этом направлении и поручил Правительству завершить реализацию основных инвестиционных проектов в ближайшие два года и вывести их на эффективную работу.

Говоря о росте цен, глава государства подчеркнул: правительство и местная власть должны незамедлительно реагировать. Президент потребовал обязательно разобраться по каждой конкретной группе товаров, глубоко вникать в порядок формирования цены на всех этапах и выяснять, чем вызван рост.

Конечно, я, как человек, посвятивший работе в здравоохранении не один десяток лет, с особым интересом слушал мнение главы государства об этой сфере. Он отметил успехи белорусских медиков, подчеркнув, что белорусские врачи сегодня выполняют самые высокотехнологичные операции, в том числе те, которые являются вершиной в хирургии, – трансплантацию органов.

По словам Президента, в сфере здравоохранения работают квалифицированные специалисты, настоящие профессионалы. Вместе с тем, Александр Лукашенко жестко высказался о коррупции в здравоохранении. «Этого быть не должно. Не надо на меня за это обижаться. Прощения не будет никому, – сказал по этому поводу Президент.

Сергей Герцев,

начальник организационно-кадрового отдела районного исполнительного комитета:

– В Послании белорусскому народу и Национальному соб-ранию Александр Лукашенко высказал мнение, что в нашей стране необходимо существенно поднять качественный уровень управленческого корпуса страны во всех его звеньях: от руководителей предприятий и организаций до государственных органов и правительства в целом. По его словам, это стратегическая задача государственной кадровой политики на современном этапе.

Глава государства подчеркнул, что сегодня от руководителей требуются не только глубокие знания экономики, высокий профессионализм и ответственность за порученное дело, но и умение работать с людьми, разговаривать с ними. В частности, особую актуальность приобретает подготовка руководителей новой формации, способных адаптироваться к быстро меняющейся экономической ситуации.

Александр Лукашенко также отметил, что одним из основных направлений в государственном управлении является работа с людьми. По мнению Президента, тот, кто не любит, не хочет встречаться с людьми, проводить долгие приемы, – тому во власти делать нечего. Здесь нужны исключительно высокопрофессиональные, грамотные, ответственные кадры – специалисты, управленцы, госслужащие. Главной задачей для любого руководителя глава государства обозначил выполнение всех обещаний, данных народу. «Конкретный человек, конкретная проблема, конкретное решение. Каждый день. В этом формула нашего поведения» – именно на это нацелил руководителей всех сфер жизнедеятельности белорусский лидер.

Зоя Кравченко, председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса:

– Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию потребовал от сферы сельского хозяйства жесточайшей диктатуры технологий, производственной дисциплины и активного освоения новых видов продукции. Именно это глава государства назвал первоочередной и важнейшей задачей для отрасли. И на ее решение, по мнению Президента, должны быть мобилизованы все: от руководителя хозяйства до специалистов. Второй, не менее важной задачей Александр Григорьевич считает активное освоение новых для нас видов продукции растениеводства и животноводства. По словам Президента, каждый район должен видеть свою стратегию в этой отрасли.

Глава государства подчеркнул, что основа развития сельского хозяйства – крупнотоварное производство. И от этого мы никуда не уйдем, эта модель доказала свою эффективность. Он также обратил внимание на то, что государственная поддержка может оказываться не только крупнотоварным производителям, но и фермерам. Вместе с тем Президент напомнил, что при этом крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия несут огромную социальную ответственность.

Кроме того, Президент отметил, что сегодня глобальным трендом в агрономии является производство органических продуктов исключительного качества по зеленым технологиям. Думаю, для многих, в том числе и для меня, стало открытием, что сейчас возле Логойского тракта строится специальный рынок, который будет ориентирован на продажу экологически чистых продуктов, чтобы приучить к ним население.

Марина ЛУСЕВИЧ