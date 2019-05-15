Как правильно ухаживать за руками, рассказывает главный врач Кореличского районного центра гигиены и эпидемиологии Александр Германюк

Источник материала: Полымя





С детства все мы заучили: «Грязные руки грозят бедой, мойте их перед едой» (а также придя с улицы, после посещения туалета и т.д.). Несмотря на это мы порой нет-нет, да и «забываем» о необходимости тщательно вымыть руки в той или иной ситуации. А между тем, такой поступок является как минимум опрометчивым, ведь в медицине есть неформальное определение для целой группы заболеваний, как «болезней грязных рук». Причем известно это людям с незапамятных времен…

Первые документальные упоминания о мытье рук относятся к 3 веку до н.э. Иудейский раввин Хийя, живший в Палестине, ввел в свой обиход практику мытья рук. Правда, нововведение он мотивировал не гигиенической необходимостью, но тем, что чистые руки… улучшают зрение! Чтобы понять суть «открытия» священнослужителя, нужно знать, что по окончании трапезы раввины погружали пальцы в соль, а чуть позже возносили благодарственную молитву, во время которой для повышения концентрации внимания прикрывали глаза пальцами или ладонями. Соль разъедала слизистую оболочку глаз и через некоторое время человек погружался во мрак слепоты. Так что раввин Хийя спас не только себя, но и многих современников и последователей от проблем со зрением!

Столетия спустя, неряшливость дорого обошлась одному известному государственному деятелю. По одной из легенд, наши не в меру чистоплотные предки смогли разоблачить самозванца Лжедмитрия по тому, что он… не ходил в баню и редко мылся! Для русских людей это было первым признаком «немца», «ляха» и т.д.

Спасительная чистота

Традиционно самое большое внимание мытью и дезинфекции рук уделяют медики. Еще в 1847 году врач Земмельвейс из 1-й акушерской клиники Венской общепрофильной больницы ввел сенсационное по тем временам правило: при родовспоможении обрабатывать руки врача и ассистирующего персонала 4-процентным раствором хлорной извести. Уровень смертности среди рожениц и младенцев после этого нововведения резко снизился. И это понятно: большинство инфекций, в том числе и не поддававшаяся тогда лечению родильная горячка, развивалось вследствие загрязнения рук акушеров органическими веществами.

В большинстве случаев инфекционные заболевания возникают из-за того, что люди не моют руки. В течение дня человек постоянно соприкасается с огромным количеством бактерий – в общественном транспорте, на улице, во время игры с животными, в туалете. Поэтому очень важно мыть руки перед приёмом пищи или просто приходя домой после работы.

Несоблюдение простых правил приводит к тому, что в квартиру попадают болезнетворные микробы. Нечистоплотный человек гораздо чаще простывает, сталкивается с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Гигиена рук является лучшей профилактикой от любой инфекционной болезни.

Ежедневная гигиена рук

О том, что чистые руки предотвращают массу заболеваний, знают многие, но знать правило – ещё не значит соблюдать его. Ситуации, после или перед которыми руки должны быть обязательно вымыты:

* после использования туалета;

* перед любым приёмом пищи (даже если захотелось взять одну печенку);

* после прикосновения к сырой рыбе или мясу, яйцам;

* после выноса мусора из дома;

* перед и после любых перевязок, обработок ран или ожогов;

* по окончании уборки;

* при возвращении с улицы в квартиру.

Мыть руки необходимо с мылом, а вытирать всегда чистым полотенцем. Важно помнить, что перед использованием крана в общественном туалете, его также следует намылить, иначе придётся чистыми руками прикасаться к грязному крану.

Мыльница всегда должна быть сухой. Если мыло плавает в непонятной жиже, то, скорее всего, оно уже заражено какими-либо бактериями. Жидкое мыло не самый надежный вариант. Со временем в баночке накапливаются вредные микроорганизмы. Особенно, если постоянно использовать один и тот же контейнер, изредка добавляя в него новое мыло.

Многие люди воспринимают мытьё рук, как простую формальность. Они могут не использовать мыло или же чисто символически намыливать руки, что в корне неверно. Только при тщательном намыливании (минимум 15 секунд) и появлении пены, руки действительно очищаются.

Гигиена для сухих рук

Поддержание чистоты рук важно не только для здоровья человека. Эстетическая привлекательность кожи имеет немалое значение. Представительницы прекрасного пола часто страдают от излишней сухости кожи рук. Это может быть результатом индивидуальной особенности эпителия, своеобразной профессией или временем года. Если женщина в процессе работы часто сталкивается с водой (моет посуду, убирается) или холодом (работа на улице), кожа её рук всегда будет нуждаться в особенной гигиене.

Кожу, склонную к сухости, необходимо регулярно подпитывать специальными кремами и натуральными маслами. Хороший эффект дают ванночки для рук от сухости. Принцип действия всегда одинаковый – кисти рук помещаются в небольшой резервуар (ванночку), наполненную целебным составом. В этом составе они находятся около пятнадцати минут, в течение которых можно сделать массаж кистей и пальцев рук. Целебный отвар не смывается под краном, руки лишь слегка вытираются бумажным полотенцем.

Состав может быть сделан из разнообразных отваров полезных трав:

* шалфей;

* ромашка;

* зверобой;

* крапива;

* сельдерей.

Особо питательными будут ванночки из масел:

* оливкового;

* льняного;

* миндального;

* персикового;

* кукурузного.

Гигиена от покраснений

Кожа рук может краснеть по следующим причинам:

* под воздействием холода (разрушаются мелкие сосуды);

* под воздействием высоких температур (расширение сосудов и их наполненность кровью);

* нездоровое питание (избыток в рационе мучного – выпечки, макарон – сладкого, кофе);

* сильные стрессы или затянувшаяся депрессия;

* наследственная тонкость и хрупкость сосудов.

Покрасневшая кожа рук нуждается в витамине С и группе витаминов В, поэтому все крема и целебные ванночки должны содержать эти витамины. Они снимут покраснение, избавят от шелушения и укрепят общий иммунитет кожи. Важно помнить, что только регулярный уход за кожей рук поможет в лечении покраснения.

Стоит обратить своё внимание на крема и лосьоны, содержащие натуральные экстракты – ромашки, злаковых, шалфея, мяты, пихты. Именно эти компоненты снимают воспалительный процесс и питают кожу полезными микроэлементами.

Если крема и отвары трав не помогают, покраснение не исчезает (или увеличивается), стоит посоветоваться с врачом. Именно покраснением кожи обычно проявляется аллергия, дерматит, крапивница, чесотка и ряд других заболеваний. Их лечением должен заниматься специалист, который назначит соответствующие лекарственные препараты.

Ванночки для рук

Залог красоты кожи рук заключается в постоянном уходе и заботе. Недостаточно мыть руки и использовать крема. Время от времени следует баловать свои ручки приятными процедурами – ванночками, наполненными разными целебными составами.

Избавиться от шершавости и грубости кожи поможет квашеная капуста. Достаточно опустить руки в её сок на 15 минут, после чего смазать питательным кремом.

Воспаление снимет липа и эвкалипт. Они сделают кожу мягкой и шелковистой. В стакане кипятка растворяется столовая ложка липы или эвкалипта, двадцать минут настаивается и используется как обычная ванночка.

Смягчающие ванночки для рук

Раз в неделю можно побаловать себя процедурой с морской солью (чайная ложка на литр воды). Соль удалит ороговевшие клетки эпителия и наполнит свежий кожный покров полезными микроэлементами. После процедуры на кожу рук наносится питательный крем.

Для эластичности коже понадобится растительное масло или глицерин. Столовую ложку того или иного вещества размешивают в литре воды. Руки поместить в состав на 15 минут.

От мозолей и трещин спасёт крахмал. Он размешивается в воде (1 ст. л. на литр) и используется как ванночка. Через 15 минут руки увлажняются кремом, в который предварительно добавлен витамин А.

Косметика для гигиены рук

В более молодом возрасте следует отдавать предпочтение средствам с натуральным составом. Кожа ещё молода, насыщена коллагеном. Всё, что ей нужно – это чистота, умеренное увлажнение и защита от солнечных лучей. В зимний период года можно обратиться к специальным кремам, направленным на защиту кожи от низких температур.

После 30 можно переходить к косметическим средствам, содержащим коллаген, так как естественным путем это вещество уже вырабатывается не так активно. Поможет омолодить кожу крема с гиалоурановой кислотой. В зрелом возрасте каждый крем должен иметь высокую SPF защиту, ведь загоревшая кожа сильнее подвержена морщинам и пигментным пятнам.

Александр ГЕРМАНЮК, главный врач Кореличского рай ЦГЭ