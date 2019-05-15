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Повысились пенсии

16.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Их средний размер теперь составит Br411,5, средний размер пенсии по возрасту – Br418,4. Однако процент увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат. Указанные надбавки, повышения и доплаты, а также минимальные трудовые и социальные пенсии пересчитываются с 1 мая, но уже в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Так, минимальный размер пенсии по возрасту (с учетом доплаты) составит Br229,05. Социальные пенсии разным категориям людей с инвалидностью варьируются от Br168,02 до Br246,42, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста (которые не получают трудовую пенсию) будут выплачивать Br112,01. Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров составит для людей в возрасте 80 лет и старше Br56,01, для людей в возрасте от 75 до 80 лет – Br42,01. Надбавка для инвалидов первой группы составит Br56,01, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, – Br28,01. Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий).

 
 
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В соответствии с Указом Президента от 23 апреля 2019 года №156 «О повышении пенсий» с 1 мая в Беларуси выросли трудовые пенсии.
 
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