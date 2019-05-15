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Более 150 человек в Хотимском райпо работали в дни отпуска под угрозой увольнения
16.05.2019 17:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело за злоупотребление властью возбуждено в отношении председателя правления Хотимского райпо,
О нарушении стало известно благодаря одному сотруднику. Он обратился в прокуратуру Хотимского района в апреле 2019 года с вопросом о правильности начисления ему заработной платы.
Прокуратура выяснила, что весь 2018 год и несколько месяцев в 2019-м по указанию руководства сотрудники райпо в конце каждого отчетного месяца оформляли заявления о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы сроком на 1−3 дня. При этом в эти дни они работали.
Оказалось, что такие указания подчиненным — а это более 150 человек — под угрозой увольнения давал председатель правления Хотимского райпо. Таким образом он хотел избежать привлечения к материальной, дисциплинарной и административной ответственности, выйти на безубыточную работу и создать видимость финансового благополучия предприятия, пояснили в прокуратуре.
— Такие «управленческие» решения причинили существенный вред правам и законным интересам работников, а также интересам общества, привели к тому, что им не выплатили установленный Трудовым кодексом минимальный размер заработной платы.
Дело направлено следователям.
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Вопрос правильности начисления заработной платы в прокуратуре поднял только один.
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