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В Минске студенты украли кроссовки, а потом попались с гашишем и марихуаной
16.05.2019 18:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске студенты открыто похитили из спортивного магазина кроссовки. Их задержали — и нашли гашиш и марихуану. Об этом
Студенты (парень, 21 год и девушка, 20 лет) примеряли в магазине обувь, потом положили по паре в рюкзаки и направились к выходу. Как только сработала магнитная рамка, молодая пара попыталась скрыться, но ее задержала милиция.
Студентов обыскали, нашлись не только кроссовки. У парня обнаружили около трех граммов гашиша и 0,15 грамма марихуаны.
Сейчас милиция выясняет, причастны ли они к другим преступлениям, а также откуда поставлялись наркотические средства и кто мог быть возможным покупателем.
Материалы проверки передали в Московский районный отдел Следственного комитета.
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Сейчас милиция выясняет, причастны ли они к другим преступлениям
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