В Минске студенты украли кроссовки, а потом попались с гашишем и марихуаной

Источник материала: Tut.by

В Минске студенты открыто похитили из спортивного магазина кроссовки. Их задержали — и нашли гашиш и марихуану. Об этом сообщает столичная милиция.

Студенты (парень, 21 год и девушка, 20 лет) примеряли в магазине обувь, потом положили по паре в рюкзаки и направились к выходу. Как только сработала магнитная рамка, молодая пара попыталась скрыться, но ее задержала милиция.

Студентов обыскали, нашлись не только кроссовки. У парня обнаружили около трех граммов гашиша и 0,15 грамма марихуаны.

Сейчас милиция выясняет, причастны ли они к другим преступлениям, а также откуда поставлялись наркотические средства и кто мог быть возможным покупателем.

Материалы проверки передали в Московский районный отдел Следственного комитета.