В Сморгоні прошла акция «Не оставляйте детей одних!»

Источник материала: Светлы шлях







С 11 мая по 1 июня на территории Сморгонского района проходит профилактическая акция «Не оставляйте детей одних!». Первый этап с 11 по 15 мая проходил в кафе «Вместе», где спасатели обсуждали вопросы безопасности в игровой форме с посетителями, за участие в которых получали полезные призы.







