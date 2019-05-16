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В Сморгоні прошла акция «Не оставляйте детей одних!»
16.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
С 11 мая по 1 июня на территории Сморгонского района проходит профилактическая акция «Не оставляйте детей одних!». Первый этап с 11 по 15 мая проходил в кафе «Вместе», где спасатели обсуждали вопросы безопасности в игровой форме с посетителями, за участие в которых получали полезные призы.
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С 11 мая по 1 июня на территории Сморгонского района проходит профилактическая акция «Не оставляйте детей одних!». Первый этап с 11 по 15 мая проходил в кафе «Вместе»,...
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