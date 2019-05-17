От ученика слесаря до помощника Президента. История жизни бывшего председателя Сморгонского райисполкома Романа Внучко

Источник материала: Светлы шлях

Эта история стала народным анекдотом. Роман Внучко проходил собеседование у Первого секретаря ЦК Компартии Беларуси Николая Слюнькова. «Как работать будешь?» - спросило высокое начальство. «Так, чтоб люди не смеялись!» - не растерялся Роман Иосифович. 13 мая он отпраздновал 75-летний юбилей. Поверьте, за все рабочие годы смеяться никому и в голову не пришло.

Роман Иосифович – ровесник Гродненской области. Он наблюдал развитие, взлеты и падения родного края. Становление будущего политика началось еще в детстве. Закалка, полученная им в послевоенной деревне Буйвичи Щучинского района, сказалась на каждом шаге трудовой карьеры.

Начинал после школы учеником слесаря, потом работал электромонтером, вернулся из армии старшиной, возглавил производственный участок в колхозе, а потом и Лядский сельисполком.

Председателем сельисполкома Роман Внучко проработал четыре года. В это же время познакомился с будущей женой Марией. Пара поженилась, родились две дочки.

Два года жизни молодой семьи связаны со Сморгонью. Наш район Роман Иосифович возглавлял в 80-х годах. В одном интервью вспоминал: «Разруха в районе полная. Дороги были в ужасном состоянии. В Гродно ездили через Вильнюс. Сколько труда стоило привести все в порядок. А через два года – новое назначение».





Роман ВНУЧКО

В 1990-м году Роман Внучко был избран депутатом Верховного Совета 12-го созыва, возглавил планово-бюджетную комиссию. Время было очень непростое: СССР распался, в стране не было ни четкого налогового законодательства, ни финансовой системы, уровень инфляции зашкаливал. Но справились!

Роман Внучко создал и возглавил «Белинвестбанк», преподавал в университете, был помощником Президента, заместителем премьер-министра. Даже после выхода на заслуженный отдых к Роману Иосифовичу обращаются за консультациями по финансовым вопросам. Пройдя путь от рабочего до помощника Президента, попробовав себя в разных отраслях, он наработал такой опыт, которого хватит еще на долгие годы.

Виолетта ВОЙТКО.

Фото из архива редакции.