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Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)

18.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Первой остановкой на маршруте «Пламени мира» стал ОАО «Гродно АЗОТ».

Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)
Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)
Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)

Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)

Почетное право пронести символичный огонь по территории предприятия выпало начальнику цеха «Аммиак-3» Леониду Сурусу, которого с предприятием связывают больше 35 лет трудового пути. После окончания профильного столичного вуза в 1982 году он пришел в ОАО «Гродно Азот» по распределению и уже четверть века возглавляет один из его цехов.

Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)

– Труд химика сродни спорту. Он требует полной самоотдачи и нацелен на максимальный результат, – поделился факелоносец Леонид Сурус и добавил, что главные чувства, что переполняли его во время эстафеты – гордость за предприятие и страну, и, конечно, сравнимое по своей палитре лишь с ответственным моментом пуска цеха волнение. – Символично, что встречаем «Пламя мира» в преддверии своего профессионального праздника, который выпадает на последнее воскресение мая.

По территории предприятия в соответствии с техникой безопасности символичный огонь путешествовал в специальной капсуле, а кульминацией его пути в ОАО «Гродно Азот» стало движение вверх. «Пламя мира» подняли на одну из высших точек не только предприятия, но и города. На отметке больше 133 метров над уровнем Балтийского моря языками пламени оно заиграло на вершине грандбашни цеха «Карбамид-3». Участники эстафеты увидели Гродно как на ладони и, в так называемом, «заочном режиме» присоединятся к ним миллионы зрителей. Спросите как? В ОАО «Гродно Азот» были запечатлены кадры для фильма о пути символичного огня, который будет транслироваться во время открытия II Европейских игр на весь мир.

Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)
Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)
Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)

Огонь II Европейских игр на своем пути к Минску уже прошел несколько стран Европы, уже побывал в Брестской области и сегодня уже находится в областном центре. Первой остановкой на маршруте «Пламени мира» стал ОАО «Гродно АЗОТ».

Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)

К слову, здесь же на градообразующем предприятии запечатлели и новые кадры для фильма о пути символичного огня. Этот спецпроект снимают практически в каждом региона Беларуси, через который проходит огонь. Сам же спецпроект будет транслироваться во время открытия II Европейских игр в Минске без преувеличения сразу для всего мира.

Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)
Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)

«Гродно АЗОТ» только первая точка маршрута по нашему региону. В свою очередь, жители и гости областного центра горящий факел увидят и во второй половине дня.

Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)
Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)

В 17.00 на площади Ленина начнется торжественный концерт-приветствие «Пламени Мира». Путешествие по Гродно огонь II Европейских игр начнет в 18.00 с главной городской площади. Здесь же и завершит его, практически «нарисовав» на карте Гродно кольцо по маршруту: площадь Ленина – улица Ожешко – улица Ленина – улицы Буденного и Свердлова – улица Парижской Коммуны – площадь Советская – улица Октябрьская – улица Большая Троицкая – улица Виленская – Коложский парк – улица Октябрьская – улица Советская – главная сцена на площади Ленина.

Служба информации «ГП»
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Первой остановкой на маршруте «Пламени мира» стал ОАО «Гродно АЗОТ». Почетное право пронести символичный огонь по территории предприятия выпало начальнику
 
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