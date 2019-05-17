Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)

Источник материала: Полымя

Первой остановкой на маршруте «Пламени мира» стал ОАО «Гродно АЗОТ».













Почетное право пронести символичный огонь по территории предприятия выпало начальнику цеха «Аммиак-3» Леониду Сурусу, которого с предприятием связывают больше 35 лет трудового пути. После окончания профильного столичного вуза в 1982 году он пришел в ОАО «Гродно Азот» по распределению и уже четверть века возглавляет один из его цехов.





– Труд химика сродни спорту. Он требует полной самоотдачи и нацелен на максимальный результат, – поделился факелоносец Леонид Сурус и добавил, что главные чувства, что переполняли его во время эстафеты – гордость за предприятие и страну, и, конечно, сравнимое по своей палитре лишь с ответственным моментом пуска цеха волнение. – Символично, что встречаем «Пламя мира» в преддверии своего профессионального праздника, который выпадает на последнее воскресение мая.

По территории предприятия в соответствии с техникой безопасности символичный огонь путешествовал в специальной капсуле, а кульминацией его пути в ОАО «Гродно Азот» стало движение вверх. «Пламя мира» подняли на одну из высших точек не только предприятия, но и города. На отметке больше 133 метров над уровнем Балтийского моря языками пламени оно заиграло на вершине грандбашни цеха «Карбамид-3». Участники эстафеты увидели Гродно как на ладони и, в так называемом, «заочном режиме» присоединятся к ним миллионы зрителей. Спросите как? В ОАО «Гродно Азот» были запечатлены кадры для фильма о пути символичного огня, который будет транслироваться во время открытия II Европейских игр на весь мир.









Огонь II Европейских игр на своем пути к Минску уже прошел несколько стран Европы, уже побывал в Брестской области и сегодня уже находится в областном центре. Первой остановкой на маршруте «Пламени мира» стал ОАО «Гродно АЗОТ».





К слову, здесь же на градообразующем предприятии запечатлели и новые кадры для фильма о пути символичного огня. Этот спецпроект снимают практически в каждом региона Беларуси, через который проходит огонь. Сам же спецпроект будет транслироваться во время открытия II Европейских игр в Минске без преувеличения сразу для всего мира.







«Гродно АЗОТ» только первая точка маршрута по нашему региону. В свою очередь, жители и гости областного центра горящий факел увидят и во второй половине дня.







В 17.00 на площади Ленина начнется торжественный концерт-приветствие «Пламени Мира». Путешествие по Гродно огонь II Европейских игр начнет в 18.00 с главной городской площади. Здесь же и завершит его, практически «нарисовав» на карте Гродно кольцо по маршруту: площадь Ленина – улица Ожешко – улица Ленина – улицы Буденного и Свердлова – улица Парижской Коммуны – площадь Советская – улица Октябрьская – улица Большая Троицкая – улица Виленская – Коложский парк – улица Октябрьская – улица Советская – главная сцена на площади Ленина.