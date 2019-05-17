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19 мая - Международный День памяти людей, умерших от СПИДа

18.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Вспомните о людях, умерших от СПИДа, и задумайтесь о том, что эпидемия может коснуться каждого; искорените стереотипы, связанные с ВИЧ-инфекцией, устраните стигму и дискриминацию в отношении людей, живущих с ВИЧ.

Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, пройдет под девизом «Размышляя о нашем прошлом, готовясь к нашему будущему». Кампания против СПИДа призывает к содействию в участии в этом движении, сокращению стигмы  в отношении людей, живущих с ВИЧ, обеспечению доступа к профилактическим и информационным ресурсам. Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, впервые отмечен в календаре в 1983 году. В международном названии нет слова «жертва». Но так было не всегда. Вначале, когда в американском Сан-Франциско впервые отметили этот день, он был обозначен как Всемирный день памяти жертв СПИДа. Это определение, как и фраза «СПИД – чума XX/XXI века», осталось наследием начала эпидемии СПИДа, когда люди не знали путей передачи ВИЧ-инфекции, а болезнь считалась фатальным приговором.

Проблема распространения ВИЧ-инфекции продолжает оставаться крайне актуальной для мирового сообщества, несмотря на успехи в области лечения, которое рассматривается не только как мера по сохранению и улучшению качества жизни и здоровья ВИЧ-инфицированных, но и как мера профилактического воздействия; разработку принципиально новых препаратов «длительного действия», позволяющих решить проблему получения согласия пациента на лечение и ответственного пожизненного приема лекарственных препаратов в дальнейшем; применение новых технологий в профилактике ВИЧ-инфекции. Сегодня мы знаем, что благодаря появившимся возможностям антиретровирусной терапии, с ВИЧ можно сохранить качество жизни при условии соблюдения рекомендаций врачей и правил безопасного поведения. В связи с этим сегодня звучит призыв к тестированию и самотестированию населения на ВИЧ, так как знать свой ВИЧ-статус – это так же естественно, как знать о других своих хронических болезнях. Если человек знает свой статус, он может позаботиться о себе: будет регулярно наблюдаться у врача и при необходимости принимать терапию.

По данным программы Организации Объединенных Наций по борьбе со СПИДом, 36,9 миллионов человек в мире живут с ВИЧ. Получали терапию  21,7 млн. человек, что позволило снизить показатель смертности вследствие СПИДа на 51 % относительно пикового показателя 2004 года. Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных в возрасте 20 лет, получающих медикаментозную терапию, увеличилась за последнее двадцатилетие с 36 лет до 51 года. По оценке ЮНЭДС, число новых случаев заражения ВИЧ сократилось до 1,8 млн. человек в год, но недостаточно быстро для достижения к 2020 году целевого показателя – менее 500 тысяч новых случаев ВИЧ в год.

В Гродненской области в День памяти умерших от СПИДа проводятся мероприятия в контексте «Помнить и жить!». Помнить о том, что от СПИДа умирают, если не знают о своем заболевании или знают, но не лечатся; помнить о том, что только в нашей области умерло 287 ВИЧ-инфицированных. Помнить и жить! А чтобы жить в условиях распространения ВИЧ-инфекции, необходимо знать об этой проблеме, необходимо знать свой ВИЧ-статус, нужно знать, что делать, если ВИЧ-статус положительный.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

ВИЧ-инфекция относится к медленным хроническим инфекциям. Инфицированные люди на протяжении всей жизни являются источником инфекции. Определить по внешнему виду, инфицирован человек или нет, невозможно. В настоящее время встретиться с ВИЧ-инфицированным человеком может каждый. Узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно только одним способом – сдать кровь на определение антител к ВИЧ.

Сдай тест на ВИЧ, если были:

– сексуальный контакт без презерватива;

– употребление наркотиков;

– вирусные гепатиты В или С;

– инфекции, передающиеся половым путем;

– пирсинг и татуировки;

– обрезной маникюр или педикюр.

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...

Узнав о диагнозе «ВИЧ-инфекция», люди часто испытывают страх за свою жизнь и боязнь заразить близких. ВИЧ-инфицированные должны обязательно сообщить о диагнозе половому партнеру, а решение, рассказать или нет родственникам и друзьям, остается на их усмотрение.

Но открыть свой статус даже близким людям очень сложно. Если друг или родственник рассказал о своем диагнозе, значит, Вам он доверяет, и именно от Вас ждет понимания и поддержки, а не осуждения и отчуждения.

Чем Вы можете ему помочь?

Проще всего спросить об этом у него. Какие страхи испытывает, в чем нуждается, что изменилось в его жизни с тех пор, как узнал о заболевании?

Оцените реальные возможности: достаточно ли у Вас знаний, какие страхи будут мешать общаться с ВИЧ+ человеком? Хватит ли у Вас душевных сил для помощи в сложной ситуации и постоянной борьбе за сохранение здоровья близкого человека? Сможете ли хранить тайну его диагноза, пока он сам не захочет рассказать об этом кому-то еще? Сможете ли общаться на равных, осознавая, что люди с ВИЧ при своевременном лечении могут вести полноценную жизнь?

Не суетитесь вокруг друга: дайте ему осознать, что понимаете его состояние и готовы прийти на помощь, когда это будет необходимо.

Узнайте больше о заболевании: используйте сайты и  информационные ресурсы официальных организаций, обратитесь за консультацией в отдел профилактики ВИЧ/СПИД, где смогут ответить на все вопросы. Любая неверная информация может негативно отразиться как на Ваших отношениях, так и на здоровье Вас и Вашего друга.

Помните, ВИЧ НЕ передается:

• через общую посуду, при пользовании общим туалетом, душем и ванной, постельным бельем;

• при рукопожатиях и объятиях;

• через поцелуй;

• через пот или слезы;

• при кашле и чиханье.

Вирус иммунодефицита очень неустойчив. Он живет только в организме человека и быстро погибает во внешней среде. Поэтому им невозможно заразиться в бассейне, через укус насекомого или общение с животными. Слюна, пот, слезы не представляют опасности. ВИЧ может там находиться, но в очень незначительном количестве.

В общении с другом (родственником) не должно быть запретных тем: не стоит бояться говорить о ВИЧ-инфекции, об опасениях по поводу заражения, о сексе, о безопасности интимной жизни и планах на будущее.

Если у Вас и Вашего друга недостаточно опыта и знаний в решении возникшей проблемы, если Вы не можете найти выход из создавшейся ситуации, можно обратиться за помощью к врачу-инфекционисту поликлиники, в общественные организации, ОП ВИЧ/СПИД Гродненского областного ЦГЭОЗ.

Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

 
 
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Вспомните о людях, умерших от СПИДа, и задумайтесь о том, что эпидемия может коснуться каждого; искорените стереотипы, связанные с ВИЧ-инфекцией, устраните стигму и...
 
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