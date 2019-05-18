В Витебске с 6 этажа выбросли кошку. Дорогое лечение ей обеспечивает весь двор

Источник материала: Tut.by

Неделю назад жильцов дома № 12/2 на улице Воинов-интернационалистов потрясло ЧП: с шестого этажа выбросили кошку. Теперь животное спасают всем двором — люди оплачивают ему дорогостоящее лечение. Собрали уже около 600 рублей. Подробности истории рассказывает портал Vitebsk.biz.





Свидетелями ЧП стали маленькие дети, которые играли в тот день возле подъезда. Одна из девочек воспоминает, что в компании было более 10 ребят.

— Кошку сбросила тетя прямо на асфальт. Сначала тетя высыпала из окна песочек из кошачьего лотка, а вслед за ним полетела кошка, — рассказывают дети.

Вначале кошка лежала и тряслась в луже крови, а потом встала и пошла в сторону подъезда. Дети испугались и позвали на помощь взрослых. Те быстро нашли переноску и на такси отвезли животное в ветклинику.





— Кошка, по возрасту ей лет пять, поступила к нам 12 мая около 18.00. Она была в шоковом состоянии, — сообщил ветврач Рустам Дурахшид. — Осмотр показал, что у нее перелом челюсти и трещина в тазобедренном суставе. Животное прооперировали. Две недели кошке следует находиться в переноске или клетке: из-за травм пришлось ограничить ей движение. А спустя несколько дней появились осложнения: у животного не работает кишечник, не сокращается мочевой пузырь. Пока кошка не может ходить сама в туалет, только с помощью мочевого катетера.

Стоило корреспонденту только приблизиться к клетке, как кошка начала шипеть. По словам врача, она агрессивная всегда, работать с ней тяжело, даже кормить ее приходилось под наркозом.

Жильцы дома знают, из какой квартиры выбросили кошку. Говорят, что там проживают женщина с мужем и сожителем:

— Они пьют вместе постоянно. А после 12-ти ночи в них вселяется бес, и там начинается мордобой. Вроде бы, кошка принадлежит сожителю женщины, и его не было дома, когда ее выбросили. Мы так решили, потому что после трагедии он спрашивал у детей: «Где моя кошечка, куда ее отвезли?».

Жильцы дома утверждают, что иногда им даже дважды за ночь приходится вызывать милицию в «нехорошую квартиру». Позвонили на 102 и в этот раз, после ЧП с кошкой.

— Приехал милиционер. Но он даже не поднялся в эту квартиру, — утверждают жильцы. — Сказал, что «если кошка их собственность, то хозяйка может себе позволить ею разбрасываться». Но мы написали в заявлении, что это жестокое обращение с животными.

За несколько дней до происшествия с кошкой дети во дворе видели, как из окна этой же квартиры «хотели сбросить дядю».

— Его за ноги держали и сбрасывали. Дядя кричал: «Вы ненормальные?». Потом они его обратно затащили.

Соседи сфотографировали инцидент.



Фото предоставили жильцы дома

За помощью для кошки жители дома обратились в волонтерские группы Витебска, которые занимаются спасением бездомных животных. На лечение собирают деньги и среди соседей:

— Сдает кто по сколько — по 5, 10, 20 рублей. Даже копилку открывали — монетками мелкими приносят.

В любой момент соседи могут увидеть отчет, куда потратили пожертвования.

По состоянию на 17 мая на лечение кошки собрали около 600 рублей. 460 рублей потратили на услуги ветеринарного центра. Часть суммы — 90 рублей — кто-то уже оплатил в клинике. Если средства останутся, то их планируют перечислить в волонтерские группы.





Пока журналист общалась с жильцами у подъезда, подбежали дети лет семи. Спросили: как кошечка, как ее лечат в клинике, когда она выздоровеет.

Когда кошку выпишут, пока неизвестно. Куда она, с ее не самым ласковым характером, переедет потом — тоже еще не решили.

Но люди уверены:

— Как бы то ни было, кошку будем лечить до конца. Мы ее не оставим! Сейчас делаем клетку, ведь врач сказал, что ей необходим полный покой в течение двух недель. Будем выхаживать животное.

Случаи жестокого обращения с животными в Витебске — не редкость. Поздно вечером 4 июля 2018 года во дворе одной из многоэтажек на улице Смоленской пьяные хозяева сбросили с балкона на третьем этаже маленького щенка. Животное выжило, но получило ушибы и повреждение шеи. Волонтеры лечили его в ветклинике. Милиция разбиралась в ситуации. В ноябре 2017 года 36-летняя горожанка выбросила собаку с балкона своей квартиры на восьмом этаже на улице Чкалова, 32. На суде она объясняла, что поступила так с животным в наказание за его нечистоплотность . Расправа происходила в присутствии дочери обвиняемой. Мать получила 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.