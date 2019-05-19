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Покорение пионерских вершин

20.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

На слёте были избраны председатель Борисовского районного совета ОО «БРПО», а также новый состав районного совета ОО «БРПО», награждены лучшие пионерские дружины, пионеры, старшие пионервожатые.

Пионерская дружина им. К.С. Заслонова Государственного учреждения образования «Средняя школа №3 г. Борисова», была отмечена различными Грамотами: одна из лучших школ в акции "Наш пионерский труд тебе, Отчизна" в 2018/2019 учебном году, также одна из лучших школ в акции "Чудеса на Рождество" в 2018/2019 учебном году, обладатель почётного звания "ПРАВОФЛАНГОВАЯ ДРУЖИНА 2019 ГОДА", а также за профессионализм и личный вклад в развитие пионерского движения Борисовского района награждён старший пионервожатый учреждения образования Осипенко Александр Викторович.

Мероприятие пионерам очень понравилось и оставило в сердцах бурю эмоций и впечатлений.

Старший пионервожатый А.В. Осипенко

 
 
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18 мая 2019 года в преддверии ДНЯ ПИОНЕРСКОЙ ДРУЖБЫ на базе ГУО "Гимназия №2 г. Борисова" состоялся отчетно-выборный слет Борисовской районной пионерской организации,...
 
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