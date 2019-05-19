В Гродно спасают собаку, которую кто-то едва не убил

Источник материала: Tut.by

В гродненском микрорайоне Ольшанка прохожие заметили собаку с большой раной на голове. Местные жители сразу же узнали пса: он жил на улице и часто приходил к одному из магазинов. Кто ранил собаку — неизвестно. Гродненские волонтеры поймали животное и отвезли в ветеринарную клинику, где его прооперировали.



Фото: vk.com/predannoeserdce

Волонтеры говорят , что у собаки задета кость, а что произошло — неизвестно. Видимо, животное ударили чем-то тяжелым.

Сейчас Малыш, так назвали собаку, временно находится на передержке в гостинице для животных. Потом собаку на время дальнейшей реабилитации готова забрать одна из неравнодушных гродненок. Затем псу будут искать хозяев.

Это не первый случай жестокого обращения с животными в Гродно за последнее время.

Так, в середине марта мужчина убил соседскую собаку обухом топора за то, что она укусила его за руку. Потом вызвал милицию и рассказал о произошедшем хозяину животного.

Еще одна собака пострадала от рук неизвестных на Озерском шоссе. Кстати, каких-либо документов на проживающих во дворе собак у мужчины нет. Вернувшись домой, хозяин увидел, что у питомца разбита голова, поврежден глаз. Предположительно, неизвестный нанес собаке удар кирпичом.

В начале марта житель микрорайона Вишневец обнаружил в лесном массиве по улице Кабяка мертвую собаку с ошейником и поводком. О своей находке он сообщил в милицию и зоозащитникам.

В конце января около гродненского микрорайона Ольшанка кто-то оставил в поле молодого пса . Животное (а тогда были десятиградусные морозы) практически вмерзло в лед. Кроме того, у него была сломана лапа. Заметил собаку местный житель и связался с волонтерами. Милиция нашла хозяина.