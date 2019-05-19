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В Гродно спасают собаку, которую кто-то едва не убил
20.05.2019 15:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В гродненском микрорайоне Ольшанка прохожие заметили собаку с большой раной на голове. Местные жители сразу же узнали пса: он жил на улице и часто приходил к одному из магазинов. Кто ранил собаку — неизвестно. Гродненские волонтеры поймали животное и отвезли в ветеринарную клинику, где его прооперировали.
Волонтеры
Сейчас Малыш, так назвали собаку, временно находится на передержке в гостинице для животных. Потом собаку на время дальнейшей реабилитации готова забрать одна из неравнодушных гродненок. Затем псу будут искать хозяев.
Это не первый случай жестокого обращения с животными в Гродно за последнее время.
Так, в середине марта
Еще одна собака
В начале марта житель микрорайона Вишневец
В конце января около гродненского микрорайона Ольшанка
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В микрорайоне Ольшанка прохожие заметили собаку с большой раной на голове. Местные жители сразу же узнали пса: он жил на улице и часто приходил к одному из...
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