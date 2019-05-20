Фонтан, кафе на воде и новые террасы. Как изменится набережная Мухавца к 1000-летию города?

Источник материала: Tut.by

Реконструкция набережной началась в 2017 году. Постепенно променад вдоль Мухавца становится еще одной точкой притяжения брестчан — так и было запланировано руководством города. Уже сейчас на набережной довольно уютно: появились пешеходные и велосипедные дорожки, уличные спорткомплексы, солнечные часы, детская игровая площадка. А в планах у руководства города добавить еще новинки в благоустройстве, пишет «Вечерний Брест».





На данный момент рабочие продолжают «шлифовать» прогулочную зону вдоль реки Мухавец. Сейчас строительные работы идут на участке от кафе «Венеция» до улицы Ленина. Здесь также появятся пешеходные и велосипедные дорожки, спуски к воде, красивые скамейки, а реку от берега будет отделять обновленный парапет. С окончанием этих работ набережная окажется напрямую связана с городским садом, благодаря чему прогулочная зона обретет логическое продолжение.

Параллельно будет идти благоустройство территории. Новая «начинка» будет сочетать и комфорт, и эстетический вид. В первую очередь снесут заброшенные строения, которые тянутся на возвышенности вдоль набережной и явно не добавляют красоты. Также на отрезке променады от улицы Карла Маркса до улицы Ленина уже сейчас строятся два новых летних кафе рядом с рестораном «Ташкент». Между ними появится лестница, которая будет вести прямо к воде.

Как рассказал главный архитектор города Николай Власюк, существует идея построить в районе речпорта новый ЗАГС. Раньше эту территорию планировали отдать застройщику для строительства высотного жилого комплекса с живописными видами. Но руководство города пока отдает предпочтение Дворцу бракосочетаний с тремя залами, архивом и администрацией.

— Рядом городской сад, река и прогулочная зона на набережной. Все это — отличный антураж молодоженам для фотосъемок, — отметил Николай Власюк.

Фонтан и кафе на воде

Еще одна идея по благоустройству небрежной в районе речпорта — сделать в створе улицы Ленина фонтан на воде: струи будут бить прямо из реки. Проект пока прорабатывается. Также на уровне идеи — замысел открыть в этом районе кафе на воде.

— Есть мысль организовать кафе прямо на барже или на понтоне. Если будет несколько желающих, мы выставим с аукциона площадку на реке в районе улицы 17 Сентября, — рассказывает о планах Николай Власюк.

Скоро станет известно, будут ли реализованы эти грандиозные идеи. Как рассказал глава администрации Ленинского района Валентин Милошевский, разработан проект благоустройства набережной на участке от улицы Карла Маркса до улицы Ленина, пока он проходит экспертизу.

Еще три летние террасы — на спуске с Советской

Постепенно продолжается благоустройство уже на существующей части променады. Там появляются оригинальные, привлекательные скамейки. По проекту бетонные спуски к воде будут обшиты доской. Там же появятся элементы для швартовки судов и лодок. Зеленую зону «разукрасят» новые клумбы, деревья и кашпо с летними цветами.

Постепенно набережная становится все более притягательной для предпринимателей. В июне откроется новое летнее кафе на углу улиц Интернациональной и 17 Сентября, «в тылу» рынка за ЦУМом. А в районе моста у бульвара Шевченко, возможно, вскоре появятся тир и прокат велосипедов. Еще один интересный сюрприз — в конце улицы Советской, в районе бывших касс «Аэрофлота».

— Думаем установить три летние полупрозрачные террасы для отдыха с лавочками-шезлонгами, — рассказывает главный архитектор города.

Основной комплекс работ на набережной завершится к сентябрю — к празднованию 1000-летия Бреста.

Скамеек станет больше

Новые яркие лавочки, которые быстро привлекли внимание брестчан, делают специалисты Брестского спецпредприятия по эскизам, которые предоставил горисполком. Существует 4 вида скамеек: многоместные с высокой спинкой, одноместные с высокой спинкой, без спинки с закругленной седушкой и кольцевые. Всего на набережной запланирована установка 56 скамеек. Сейчас уже стоят 38. Оставшиеся появятся до конца мая. Скамейки делают за счет бюджетных средств, выделенных на реконструкцию набережной к 1000-летию города.

Новые ажурные скамейки появились также в городском саду, тоже силами Брестского спецпредприятия. Там уже установлены 20 скамеек. Они отличаются от тех, что на набережной: сделаны в ретро-стиле с ажурными коваными элементами.