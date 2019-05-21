Семья Кузьминых из Несвижа в числе победителей областного конкурса приемных семей

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями

1









17 мая на Минщине прошел фестиваль-форум замещающих семей “Сердце отдаю детям”, который подвел итоги областного конкурса приемных семей.

В работе форума приняли участие представители Министерства образования Республики Беларусь, главного управления по образованию Минского облисполкома, РОО “Белорусский детский фонд”, представители международных общественных организаций, специалисты органов опеки и попечительства, районных социально-педагогических центров, боле 30 приемных родителей со всей области и 34 воспитанника приемных семей.

Традиционно конкурс приемных родителей проводится с целью развития и укрепления приемных семей, обмена положительным опытом между родителями, повышения их педагогической грамотности, а также поощрения родителей, ответственно относящихся к воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Участники готовились в течение года: снимали о себе ролик “Один день из жизни семьи” и создавали визитку семьи, взрослые вместе с детьми писали сочинения на тему “Приемный родитель как призвание и профессия” о личном опыте прихода в профессию, профессиональном становлении и развитии, “Лучшая семейная история”, готовили выставку изделий декоративно-прикладного искусства “Таланты нашей семьи”.





В областном этапе конкурса принимали участие 25 семей. В лидеры вышли шесть семей: три детских дома семейного типа и три приемные семьи, в том числе семья Кузьминых из Несвижа.

В финале было несколько конкурсов. Первый представлял собой визитную карточку “Мы счастливы вместе”, где необходимо было рассказать о семейных традициях, организации досуга семьи. Второй — “Эрудит” — тестирование приемных родителей на знание нормативной правовой базы по организации и функционированию приемных семей в Республике Беларусь.

Выступления пап, мам и их замечательных детей вызвали бурю настоящих переживаний, положительных эмоций и аплодисментов.

И вот жюри под председательством заместителя начальника главного управления по образованию Минского облисполкома С.П. Фелистович вынесло свое решение. Диплом третьей степени получила семья Кузьминых из Несвижа. Второе место — у семьи Савич из Червенского района, первое — у семьи Сергиевич из Столбцовского района.

В семье приемной мамы Натальи Николаевны Кузьминой воспитываются пятеро детей: двое приемных и трое родных. В воспитание каждого ребенка мама и папа, Виталий Сергеевич, вкладывают душу. Всё свободное время семья проводит вместе. Устраивают спортивные соревнования, готовят домашние праздники. Вместе работают на земле. “Главное в жизни — любить свою семью и Родину. И тогда будут с нами счастье и благополучие”, — уверена приемная мама.

«НН».