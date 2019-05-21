Житель Слуцка искал в реке ключи, а вытащил на веревочке с магнитом… снаряд

Источник материала: Tut.by

Днем 22 мая милиция в Слуцке перекрыла так называемый «Чертов мост», потому что местный житель вытащил из реки… минометный снаряд. Об этом сообщает издание Kurjer.info.





Во вторник, 21 мая, ребенок уронил в реку Случь в районе «Чертового моста» ключи. На следующий день его отец пошел искать связку с помощью мощного магнита. Но примерно в 11.20 вместо ключей он вытащил из реки мину.





Сейчас движение по мосту перекрыто.