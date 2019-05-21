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Житель Слуцка искал в реке ключи, а вытащил на веревочке с магнитом… снаряд
22.05.2019 13:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 22 мая милиция в Слуцке перекрыла так называемый «Чертов мост», потому что местный житель вытащил из реки… минометный снаряд. Об этом
Во вторник, 21 мая, ребенок уронил в реку Случь в районе «Чертового моста» ключи. На следующий день его отец пошел искать связку с помощью мощного магнита. Но примерно в 11.20 вместо ключей он вытащил из реки мину.
Сейчас движение по мосту перекрыто.
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