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Плановые комплексные учения МЧС пройдут в Пинске

22.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Плановые комплексные учения МЧС пройдут в Пинске
Плановое комплексное учение МЧС будет проводиться в Пинске 28 и 29 мая.

Как сообщил корреспонденту pinsknews.by главный специалист сектора организации функционирования ГСЧС Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Вячеслав Данилович, учение планируется провести в два этапа.

На первом этапе спасатели отработают слаженность работы органов управления и сил Пинского городского звена территориальной подсистемы ГСЧС в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с метеорологическими опасными явлениями, а также при аварии на химически опасном объекте.

На втором этапе будет отработана организация выполнения мероприятий гражданской обороны, а также проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Цель учений – совершенствование навыков руководящего состава по управлению подчиненными органами и силами при приведении их в готовность, ликвидация возможных ЧС и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

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