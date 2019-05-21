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Плановые комплексные учения МЧС пройдут в Пинске
22.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщил корреспонденту pinsknews.by главный специалист сектора организации функционирования ГСЧС Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Вячеслав Данилович, учение планируется провести в два этапа.
На первом этапе спасатели отработают слаженность работы органов управления и сил Пинского городского звена территориальной подсистемы ГСЧС в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с метеорологическими опасными явлениями, а также при аварии на химически опасном объекте.
На втором этапе будет отработана организация выполнения мероприятий гражданской обороны, а также проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.
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