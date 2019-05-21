Плановые комплексные учения МЧС пройдут в Пинске

Источник материала: Полесская правда



Плановое комплексное учение МЧС будет проводиться в Пинске 28 и 29 мая.

Как сообщил корреспонденту pinsknews.by главный специалист сектора организации функционирования ГСЧС Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Вячеслав Данилович, учение планируется провести в два этапа.

На первом этапе спасатели отработают слаженность работы органов управления и сил Пинского городского звена территориальной подсистемы ГСЧС в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с метеорологическими опасными явлениями, а также при аварии на химически опасном объекте.

На втором этапе будет отработана организация выполнения мероприятий гражданской обороны, а также проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.