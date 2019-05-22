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Центр творчества детей и молодёжи приглашает детей и подростков провести активное, позитивное и полезное лето
23.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Лето – пора каникул, радости, веселья и звонкого смеха. В Сморгонском районном центре творчества детей и молодёжи мальчиков и девочек ждут новые открытия и новые впечатления, а также – по-настоящему солнечные, радостные и теплые эмоции.
Мы приглашаем ребят в оздоровительн
1 смена – с 3 июня по 26 июня
2 смена – с 1 июля по 25 июля
Для мальчишек и девчонок любого возраста на протяжении всего лета будут организованы:
игровая площадка в Сморгонском РЦТДМ – понедельник, среда в 11.00;
дворовая площадка на стадионе ГУО «Гимназия г.Сморгони» – понедельник, четверг 17.00-19.00;
дворовая площадка на стадионе ГУО «СШ №5 г.Сморгони» – вторник 17.00-19.00;
мини-центр «Спасай-Ка» в Сморгонском РЦТДМ, вторник, четверг 16.00;
дискотека (актовый зал Сморгонского РЦТДМ)– пятница 16.00-17.00;
День открытых дверей – каждый первый вторник месяца 10.00- 17.00;
День сельского школьника – каждая среда 11.00 (игровые программы, мастер-классы);
занятия кружков, экскурсии по выставочному залу, мастер-классы – ежедневно с 9.00 до 20.00.
Мы ждём вас по адресу: г.Сморгонь, ул.Чапаева, 9, «Сморгонский районный центр творчества детей и молодёжи».
Расписание кружков и другую информацию можно получить на сайте учреждения:
Весёлое лето начинается, проведите его вместе снами!
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Центр творчества детей и молодёжи приглашает детей и подростков провести активное, позитивное и полезное лето
Лето – пора каникул, радости, веселья и звонкого смеха. В Сморгонском районном центре творчества детей и молодёжи мальчиков и девочек ждут новые открытия и новые...
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