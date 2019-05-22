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Центр творчества детей и молодёжи приглашает детей и подростков провести активное, позитивное и полезное лето

23.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Лето – пора каникул, радости, веселья и звонкого смеха. В Сморгонском районном центре творчества детей и молодёжи мальчиков и девочек ждут новые открытия и новые впечатления, а также – по-настоящему солнечные, радостные и теплые эмоции.

Центр творчества детей и молодёжи приглашает детей и подростков провести активное, позитивное и полезное лето

Мы приглашаем ребят в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Непоседы»:

1 смена – с 3 июня по 26 июня

2 смена –  с 1 июля по 25 июля

Для мальчишек и девчонок любого возраста на протяжении всего лета будут организованы:

игровая площадка в Сморгонском РЦТДМ – понедельник, среда в 11.00;

дворовая площадка на стадионе ГУО «Гимназия г.Сморгони» – понедельник, четверг 17.00-19.00;

дворовая площадка на стадионе ГУО «СШ №5 г.Сморгони» – вторник 17.00-19.00;

мини-центр «Спасай-Ка» в Сморгонском РЦТДМ, вторник, четверг 16.00;

дискотека (актовый зал Сморгонского РЦТДМ)– пятница 16.00-17.00;

День открытых дверей – каждый первый вторник месяца 10.00- 17.00;

День сельского школьника – каждая среда 11.00 (игровые программы, мастер-классы);

занятия кружков, экскурсии по выставочному залу, мастер-классы ежедневно с 9.00 до 20.00.

Мы ждём вас по адресу: г.Сморгонь, ул.Чапаева, 9, «Сморгонский районный центр творчества детей и молодёжи».

Расписание кружков и другую информацию можно получить на сайте учреждения: www.srctdm.schools.by, а также по телефонам: 38152, 31404

Весёлое лето начинается, проведите его вместе снами!

 
 
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Лето – пора каникул, радости, веселья и звонкого смеха. В Сморгонском районном центре творчества детей и молодёжи мальчиков и девочек ждут новые открытия и новые...
 
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