«Четко, толково и без мата». Как парень с брестского авторынка стал любимым YouTube-ром технарей

Источник материала: Tut.by

Пять лет назад брестский ипэшник Саша создал канал на YouTube — скорее, для себя. Душа технаря дала слабину и потребовала самореализации, а в тесном интерьере его павильона на городском авторынке были только шуруповерты, угловые шлифмашинки, дрели и прочие строительно-ремонтные аксессуары, насладиться эстетикой коих способны лишь слесари от пятого разряда и выше. В общем, начал Саша «пилить видосики», не особо рассчитывая на серьезные просмотры: ну кому, думал, будет интересно слушать пятиминутную лекцию о соединительных трубках компрессора, трехминутный обзор электромолотка или мнение о том, почему нельзя полировать болгаркой? Нет хайпа, нет лайфхаков, нет Дудя — нет просмотров, нет «подписоты». Но Саша не смотрел на статистику, пилил видосики дальше — и за пять лет собрал приличную аудиторию в 142 тысячи пользователей. Оказывается, если руки растут откуда надо, умеешь доступно (и, что важно, без мата) излагать хоть за перфораторы, хоть за электрорубанки, то и люди к тебе потянутся, и «серебряную кнопку» YouTube заработаешь.





«Бутик» ипэшника-видеоблогера Александра находится практически в центре брестского авторынка. Просторный павильон с двумя выходами. На стенах висят чемоданчики-наборы с шуруповертами известных и не очень брендов, рядом стоят коробки с циркулярными пилами, на полу — старая техника, которую владельцу точки отдали на ремонт. В базарный день у Саши многолюдно.

Свою фамилию Саша не афиширует. Ни на его каналах, ни в группах в соцсетях вы ее не найдете, как и номер телефона. Причина банальная: не хочет мешать личное с публичным.

— Драсьте, — бросает Саше клиент.

— Здравствуйте.

— Для бормашинок щеточка…, — начал мужчина, разглядывая товар на стене.

— Это не для бормашинок. Это для дрели. Пневмо?

— Да.

— Для пневмы нет ничего. От дрели не берите ни в коем случае. На дрель на 3 тысячи оборотов, а пневмобормашинка 22 тысячи дает. Рассыплется.

— Я знаю, рассыпается, — вздохнул клиент и вышел.

Через три минуты мужчина вернулся, чтобы все-таки купить щетки для дрели.

— Повторюсь, на бормашинку нельзя их ставить, — напомнил Саша.

— Я знаю.

— Нельзя прям.

— Я знаю, — ответил клиент, передал деньги, забрал две щетки и вышел.

— Хоть очки защитные наденьте, — бросил на прощание продавец.

— Смотрю, ты не впариваешь, — спрашиваю Сашу.

— Если он убьется этим ершом, мне что лучше станет? Я сразу рублю правду-матку. Поэтому ко мне люди ходят. Если болгарка хреновая, я сразу так и скажу. Не буду расхваливать. Впаривание — недальновидный способ заработка. Намного выгоднее сказать человеку правду. Тогда он к тебе вернется. Мне как-то за положительный обзор инструмента 2,5 тысячи долларов предлагали. Отказался.

— Почему?

— Имя. Можно хапануть за раз бабла и запачкаться. Но зачем, если по-честному в перспективе можно получить намного больше?

— А инструмент-то тот как был?

— Да кто его знает. Я сразу отказался. На таких условиях не работаю. Покажи хороший инструмент — и бесплатно получишь от меня хороший отзыв.

Видео: Александр М Брест

«Пока батя был на работе, я занимался разборкой»

Саша, можно сказать, потомственный ипэшник. Точку на авторынке давным-давно открыл его отец. А сын, когда подрос, продолжил семейное дело. Образование у Саши экономическое. Где-то в ящике стола у него лежат два диплома из колледжа и университета — как напоминание, говорит, о бессмысленно проведенных годах.

— Технического образования у меня нет. Но я здесь работал все время с детства. Нет такого, чего бы я тут не делал.

Ковыряться в сложных инструментах Саша начал с малых лет. Начинал со сборки-разборки.

— Раньше очень проблематично было достать детали на инструмент, который нужно было отремонтировать. И выгодно было разобрать новый инструмент, чтобы починить много-много старых. В детстве, пока батя был на работе, я занимался разборкой. Он давал инструмент, говорил: «Нужны детали», — а я ковырялся. С этого все началось. Когда разбирал — усваивал устройство инструмента, так и втянулся. Помню в детстве, когда совсем мелкий был, иногда приходилось брать, например, болгарку и сбивать колотушкой корпус редуктора с якоря. Но для этого нужно, чтобы хоть какая-то сила была в руках. Колотил-колотил — ничего не получается. Да е-мое, расстроишься тут… Батя придет, один раз ударит — деталь снята.





Работал себе, чинил, продавал. В узких кругах работяг имя Саши было на слуху, поэтому без дела не сидел. А однажды к нему зашел знакомый видеоблогер, попросил инструмент для обзора.

— Дал ему. Он поснимал. Потом он попросил, чтобы я записал обзор другого инструмента ему на канал. Сделал. Его подписчикам понравилось. Стали просить, чтобы я создал свой канал. Я сказал, что подумаю. А он в следующем своем видео заявил, что я открываю канал — ну и вот так подтолкнул меня к действию. Не представлял я себя в роли видеоблогера…

Видео: Александр М Брест

«Просят сделать англоязычные субтитры»

Первое видео, которое появилось на канале Саши, — обзор электромолотка. Как указал сам автор в описании: «в этом ролике: электромолоток, возможные его применения не по назначению, немного креатива». Аудитории зашло. Пошли лайки, комменты.

Сейчас у всех видео канала «Александр М Брест» свыше 22,5 млн просмотров. По приблизительным подсчетам автора, в среднем под каждым роликом 95% — это лайки. Подписчики Сашу хвалят:

«Золотые руки. Настоящий мастер своего дела. Приятно посмотреть», — написал пользователь Vadik Gubin.

«Приятно посмотреть! Многим надо поучиться. Четко, ясно, понятно. Ни одного мата, 5+++. Любо-дорого! Вот как нужно давать мастер-класс!», — поддержал Anatoliy Lewickiy.

«Лично я 1,5 года ждал видео „как убрать люфт у шурупика“, спасибо большое», — написал Константин Драго.





Сам автор комментарии старается читать, но ответить каждому просто не хватает времени.

— В самом начале я на все комментарии отвечал. Но когда стало больше 50 тысяч подписчиков, перестал. Я как-то пару дней не отвечал, сел за комментарии — и пять часов сидел без перерыва, но даже на половину не ответил.

Канал сейчас ориентирован на русскоязычную аудиторию. Примерно половина ее — россияне. Но и иностранцы подтягиваются.

— Немцы смотрят. Я вообще в шоке, — смеется Саша. — Из Бразилии часто пишут. Я как-то выложил видео, как заменить якорь на 850CE «бошевской». Оно набрало свои 20 тысяч просмотров. Я про него и забыл. Потом смотрю, стата [статистика] вверх пошла. Решил проверить, что стрельнуло. Смотрю, в Индии это видео активно просматривали — 100 тысяч просмотров мне только индийцы сделали. Очень много иностранцев пишет. Просят сделать англоязычные субтитры. Надо бы.

Саша стал, можно сказать, брестской достопримечательностью для технарей. Некоторые проезжают сотни километров, чтобы заскочить к нему в павильон.

— Вот отвертка. Ее мне подарил мужик из Брянска. Приехал в Брест, купил у меня запчастей и ушел. Потом забежал, говорит: «Забыл, я ж тебе отвертку привез классную, а то ты какой-то друпаешься страшной». Дал хорошую, фирменную отвертку. Бывало, орехи с медом приносили, торт.

— Селебрити ты прям.

— Да ну… Кто меня знает?! Пройду по Бресту — клиенты, которым я инструмент чинил, узна́ют. Сто процентов. Но не подписчики. Как владельца канала меня здесь практически никто не знает.

— А я смотрел ваши ролики, — вмешивается в разговор покупатель пенсионного возраста с поломанным электрорубанком в руках, — У вас хорошо, легко получается. Хоть посмотрел толковый ролик. Объясняете хорошо. Все нормально. У другого мастера посмотришь, так половина ненужных слов — а у вас хоть толково и понятно.

Видео: Александр М Брест

У Саши звонит телефон — привезли товар. Ютубер берет со стола старую Nokia 5800, которая вышла на рынок аккурат 10 лет назад.

— Машинка приехала, — объяснил собеседник.

— Где такой мобильник откопал?

— Это самый лучший телефон в мире. Он немножко разваливается, согласен, но я его модернизировал: кнопки поотваливались, так я новые из дерева сделал.

Саша на время погружается в ипэшную рутину: разгрузка, товар, накладные.

— Здравствуйте, — мужчина лет 60-ти протягивает Саше образец изношенной шестерни и деньги.

Саша дал новую деталь, рассчитал и добавил: «Смазать только не забудьте».

— Литол-24 подойдет?

— Ни в коем случае.

— Почему?

— Потому что это плохая смазка.

— Зато советская.

— Ну смотрите, если хотите еще раз купить шестерни… Для таких редукторов используется мягкая литиевая смазка для зубчатых передач. Литол — литиевая, но не мягкая.

— У меня синяя.

— Манол?

— Кто?

— Смазка ваша синяя.

— Не… У меня все болгарки были смазаны синей смазкой.

— Давайте так. Вы соберите редуктор, принесите — и я вам смажу бесплатно.

— Да? — удивляется клиент.

— Нет, ну я могу вам за 10 рублей тюбик продать, но зачем вам целый тюбик? Принесите, смажу.





По словам Саши, YouTube и занятие предпринимательством друг другу не мешают. Времени, конечно, свободного практически нет, но отказываться от одного в пользу другого он пока не готов. Параллельно блогер развивает еще несколько интернет-проектов: кулинарный канал, в котором Саша среди соавторов, и еще один, но уже на тематику «сделай сам» — вот ближайшие планы.

— У меня есть огромное желание заниматься исключительно творчеством. Но, как ни прискорбно, возможности такой сейчас нет. Если в далеком будущем, я начну в YouTube зарабатывать хорошие деньги, то я сюда работника посажу и все. Но пока это все мечты.