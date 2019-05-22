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В учебном центре Института пограничной службы чествовали военнослужащих, отслуживших срочную службу

23.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

На прошлой неделе в учебном центре Института пограничной службы чествовали военнослужащих, отслуживших срочную службу. Более 20 юношей в торжественной обстановке попрощались со своими боевыми товарищами и командирами.

Праздничное мероприятие прошло на плацу учебного центра. Отцы-командиры и ветераны пограничной службы поздравили военнослужащих, увольняющихся в запас, и сказали им слова напутствия.

В учебном центре Института пограничной службы чествовали военнослужащих, отслуживших срочную службу

Было отмечено, что служба в войсках – это отдельная страница жизни для каждого мужчины.

Все ребята «написали» эту страницу достойно. В будущем им неоднократно захочется её перечитать для того, чтобы вспомнить пережитое и еще раз извлечь оттуда важные правила.

Во время торжественного мероприятия лучшие военнослужащие были награждены грамотами за хорошую службу и благодарностями, адресованными их родителям.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

 
 
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На прошлой неделе в учебном центре Института пограничной службы чествовали военнослужащих, отслуживших срочную службу. Более 20 юношей в торжественной обстановке...
 
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