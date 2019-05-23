Взятки от наркоманов, мошенничество, подлог. В Гомеле судят экс-начальника уголовного розыска РОВД

Источник материала: Tut.by

В Гомеле начались слушания по делу бывшего начальника уголовного розыска Чечерского РОВД Дмитрия Евстратенко. Кроме него, на скамье подсудимых еще четыре человека: уже бывшие юрист местной больницы и чиновница, а также два полевода сельхозпредприятия — они, в отличие от главного фигуранта, находятся на свободе под подпиской о невыезде.





Евстратенко обвиняется сразу по нескольким уголовным статьям — подстрекательстве, даче и получении взятки, мошенничестве, превышении власти, подделке документов.

Всего в деле насчитывается 10 эпизодов. Ни по одному из них бывший начальник УгРо своей вины не признал.

По версии следствия, свою преступную деятельность Евстратенко начал еще в 2014 году. Тогда он был в должности старшего оперуполномоченного группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Чечерского РОВД.

Так, экс-милиционер подстрекал и склонял к даче взятки в сумме 300 рублей местного жителя за обещание не привлекать его к уголовной ответственности за употребление наркотических средств. Сделать это, по словам Евстратенко, было можно, подменив результаты медицинских исследований обвиняемого.

Также он убедил местную жительницу, что за 400 долларов посодействует в освобождении ее родственника из изолятора временного содержания, куда тот попал по подозрению в хранении наркотиков. Позже Евстратенко пообещал женщине освободить родственника еще и от уголовной ответственности по этой статье. Та передала милиционеру в общей сложности 2400 долларов.

В 2017 году за 600 долларов милиционер пообещал еще одному местному жителю подменить результаты биологических исследований, чтобы тот смог избежать уголовной ответственности за употребление и хранение наркотических средств. Деньги, объяснял милиционер, предназначались не ему, а компетентным людям, которые помогут положительно решить вопрос. Наркоман принес лишь половину запрашиваемой суммы плюс несколько бутылок алкоголя и конфеты.

В следующем эпизоде под угрозой фальсификации доказательств хранения наркотиков и распространения порнографических материалов Евстратенко убедил местного жителя продать своей бывшей теще дом. Недвижимость в 70 квадратных метров с постройками и участком земли обошлась покупателям в 5 тысяч долларов и подержанный Nissan Almera.

Другие свои преступные замыслы в одиночку бывший милиционер уже осуществить не мог — понадобились помощники. Так в деле появляются еще четыре фигуранта — сестра Евстратенко, его сожительница и двое гражданских супругов из Ровковичей, работающих полеводами в местном хозяйстве. Все они замешаны в махинациях с недвижимостью и деньгами одиноких пенсионеров. Вину признают частично.

Знакомого полевода Евстратенко просит оформить опекунство над стариком из дома сестринского ухода. Гражданская жена Евстратенко, работающая юристом в местной больнице, помогла оформить соответствующие бумаги и забрать пенсионера из учреждения. В итоге пожилого мужчину переселили в домик в деревне, а ключи от его квартиры в Чечерске достались милиционеру. Ее «опекуны» попытались продать и даже ходили на прием к председателю райисполкома, но в этом им было отказано.

В марте 2018 года в поле зрения милиционера попал другой пенсионер с деменцией. У пожилого мужчины был счет в банке на сумму 11 тысяч рублей и квартира. Евстратенко снова привлек к делу знакомого полевода и его сожительницу, они должны были выступить опекунами, но официально соответствующие документы оформлены не были. Обманным путем (и снова не без помощи гражданской жены Евстратенко) старика отпустили из Нисимковичской больницы сестринского ухода и компания вместе с ним прямиком отправилась в банк. На этот раз сожительница полевода представлялась родственницей пенсионера и просила работников банка снять со счета дедушки деньги.

Впрочем, снять сразу всю сумму по банковским правилам было нельзя, поэтому пенсионера возили по разным отделениям. Заехали и в соседний Буда-Кошелевский район в нотариальную контору, чтобы заключить договор дарения на квартиру. Однако нотариус отказалась фиксировать сделку в силу того, что пенсионер был признан недееспособным.

Оставшиеся шесть тысяч рублей Евстратенко и его помощники решили снять в отделении банка Буда-Кошелево. Но тут сотрудница банка вдруг усомнилась в родстве и вызвала милицию для разбирательства. По факту незаконного снятия денег со счета одинокого пенсионера началась проверка. Чтобы уйти от ответственности, Евстратенко подключил к делу сестру, которая занимала должность управделами в Чечерском райисполкоме. Женщина оформила бумаги на опекунство над престарелым задним числом, а Евстратенко поместил их в материалы проверки. Дело было закрыто. Но уже совсем скоро появилось другое.

В понедельник суд приступит к допросу обвиняемых.