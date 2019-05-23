Ярко, трогательно, волнительно. В Кореличской детской школе искусств состоялся выпускной вечер «Созвездие талантов» (фото)

Источник материала: Полымя

Долгожданный и незабываемый, добрый и замечательный , не лишенный определённой нотки грусти выпускной вечер под названием «Созвездие талантов» состоялся 23 мая в Кореличской детской школе искусств. На протяжении нескольких лет сегодняшние выпускники познавали радость от встречи с искусством. Именно они стали главными героями торжественного вечера.





























Поздравить выпускников пришла младшая вокальная группа, в исполнении которых прозвучала песня «Керри Блю».





Подарком для преподавателей, родителей и всех гостей мероприятия стали творческие номера, подготовленные выпускниками, в которых они так ярко раскрыли свои безграничные таланты.

































Все годы обучения выпускников поддерживали их родители, испытывали волнение вместе с ними во время концертов, выступлений и экзаменов. От имени родителей всех выпускников поздравила ребят и поблагодарила учителей за их неустанный труд Елена Ошманкевич.





Поздравили всех учащихся с успешным окончанием учебного года начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома, председатель Кореличской РО ОО «Белорусский союз женщин» Инна Санчук и директор Кореличской детской школы искусств Светлана Гавина, которые вручили ребятам свидетельства об окончании школы искусств, награды учащимся и педагогам, а также благодарности родителям детей, которые добились значительных успехов на различных конкурсах.

















































Слова благодарности от имени всех выпускников в адрес педагогов и родителей прозвучали из уст выпускницы художественного отделения Алёны Логиш.





Завершился выпускной вечер трогательным моментом: выпускники выпустили в небо воздушные шары, загадав при этом желание, которое обязательно сбудется.













Оксана ЯНУШ

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