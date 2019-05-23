«Низкий поклон за такую заботу о детях». Бабушка написала письмо в редакцию, в котором поблагодарила сотрудников детского сада «Солнышко»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Уважаемая редакция!

Пишет вам бабушка двух внуков, проживающих в вашем чудесном городе Несвиже. Сама я живу в городе Борисове и вижу их не так часто, как хотелось бы. Не секрет, что мы любим внуков больше, чем детей. Может, потому, что когда они росли, мы работали, уставали и заботились больше об их здоровье, еде и одежде. Не хватало времени погружаться в детский мир и знакомиться со взрослым миром вместе с ними. Впрочем, как и наши взрослые дети сегодня. Но мне кажется, что настоящая причина в другом. Глядя на внуков, понимаем, что мы будем жить в них. И чем больше мы отдадим тепла и любви, тем дольше проживем в памяти наших потомков. Это и есть счастье. Любить родных легко. Но когда встречаешь любовь к чужим детям, понимаешь — это уже служение.

Мы говорим «служит» в основном о военных людях. Но как назвать «работой» деятельность воспитателей, которые растворяются в наших детях? Я могу назвать это только одним словом — «служение».

О таких людях, работающих в ГУО «Дошкольный центр развития ребенка «Солнышко» деревни Рудавка», я и хочу сегодня рассказать. Ведь мои дети тоже ходили в детский сад, и я с болью вспоминаю, сколько проблем, травм, непонимания нам пришлось пережить. Помнят многое и сами дети. Поэтому, когда пришло время отдавать внуков в детский сад, тревога не оставляла ни на минуту ни бабушек с дедушками, ни родителей.

Сегодня наши внуки выпускаются и идут в первый класс. За три года мы навещали их и вместе с родителями ходили за ними в детский сад «Солнышко». Но нигде я не видела, чтобы так была организована работа. И это говорит о том, что во главе учреждения талантливый организатор и неравнодушный человек — Юлия Леонидовна Сороговец.

Летом территория утопает в цветах, а на детских площадках простые, но аккуратные сооружения для ситуационных и развивающих игр, уголки для чтения, спортивные комплексы, зоны отдыха и площадки для подвижных игр. Но даже не это главное! На лицо тщательный подбор персонала, грамотная установка на воспитание детей и акцент на то, что дети копируют поведение взрослых. Ни разу я не видела, чтобы во время прогулок дети были предоставлены сами себе. Всегда с ними педагоги, которые организовывают игры, контролируют, наблюдают.

Ну, а об общении взрослых и детей хочется сказать особо. Здесь не услышишь: «Не ори!». Ровным, но твердым голосом звучит: «Говори тише, пожалуйста». Вместо: «Сколько тебя ждать?», спокойно, но требовательно: «Поторопись, нам пора идти!». Обычное: «Ты что, глухой?», «Ты что, слепая?» здесь заменено на: «Услышь меня, пожалуйста!», «Обрати на это внимание!». Сколько раз мы сами упрекаем детей: «Как тебе не стыдно!». Но в «Солнышке» эта фраза звучит совершенно неожиданно: «Меня очень огорчил твой поступок».

Рука руководителя чувствуется везде. Помню, сколько жалоб приходилось выслушивать, забирая своего ребенка, о том, что он ничего не ел, отказался от кипяченого молока или морковной котлеты. От своих внуков я слышу обратное: «Бабушка, у тебя сегодня каша прямо, как в детском саду!», «Бабушка, а ты можешь сделать котлеты, как у нас в садике?», «Бабушка, а у нас в садике омлет вкуснее!». Низкий поклон за такую заботу о детях.

К сожалению, не довелось ни разу присутствовать на утренниках и театральных постановках. Но благодаря современным гаджетам, все праздники детей просматривала в записи по несколько раз и удивлялась таланту музыкального руководителя О.П. Круглик.

Интересные сценарии, каждый ребенок имеет возможность выступить и раскрыться, а если что-то забыл или сделал не так, на помощь приходят музыкальный руководитель или воспитатели, но так, что ребенок уходит с гордо поднятой головой. Раскрылись и мои внуки. У нас в семье нет поющих, но дома дети поют песни, разученные в детском саду, причем, четко повторяя мотив и интонации.

Заслуга во всем этом воспитателей дошкольного образования наших внуков Н.А. Русак и О.Н. Ревнивых, а также помощника воспитателя А.С. Макаревич. Ни разу мы не услышали «Я не хочу в сад!» или «Заберите меня пораньше!». Наоборот, дети с вечера собирают вещи, старательно готовят заданные на дом рисунки или поделки, радостно щебечут, рассказывая о событиях прожитого дня. И чаще всего из их уст звучит: «Александровна сказала», «Александровна думает», «Александровна похвалила!». Благодаря этому чудесному человеку, изменились наши внуки. Уважительное отношение к людям, внимательность, интерес к окружающему миру — это далеко не полный перечень привитых этим воспитателем умений и навыков. Грамотная речь, аккуратность, полное отсутствие интереса к компьютеру — это заслуга Натальи Александровны. Увлечение рисованием, захватывающий интерес к конструированию и рукоделию, трудолюбие и азы исследовательской деятельности под руководством Н.А. Русак сделали известным детский сад «Солнышко» на уровне Минской области. Именно под ее руководством была проведена исследовательская работа, которую отметили на конкурсе Несвижского района и представили на уровне Минской области.

От всей души желаю этому детскому саду благополучия и процветания, а людям, работающим в нем, — здоровья, творческих идей и новых достижений. Пока дети в таких, надежных руках, у нашей страны есть будущее!

С уважением С.А. Татарченко,

г. Борисов